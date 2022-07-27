https://sputnik-georgia.ru/20220727/mer-rustavi-poprosila-oppozitsionnye-partii-ne-meshat-reshat-problemy-goroda-268943042.html
Мэр Рустави попросила оппозиционные партии не мешать решать проблемы города
Мэр Рустави попросила оппозиционные партии не мешать решать проблемы города
Мэр предложила председателю сакребуло из партии экс-премьера Гахария "Для Грузии" созвать бюро сакребуло для решения важных вопросов 27.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-27T21:24+0400
2022-07-27T21:24+0400
2022-07-27T21:24+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Оппозиционное большинство Руставского городского собрания (Сакребуло) препятствует обсуждению жизненно важных для жителей города вопросов, заявила мэр города Нино Лацабидзе.Сакребуло Рустави входит в число тех местных совещательных органов, где большинство депутатских мест по итогам местных выборов в ноябре 2021 года получила оппозиция.По ее словам, речь идет о строительстве в городе многоквартирных домов и реализации нескольких бизнес-проектов."Вопрос, предусматривающий строительство многоквартирных домов в Рустави и реализацию нескольких бизнес-проектов, больше месяца зависает из-за большинства Руставского горсовета", - сказала Лацабидзе.По ее словам, это происходит в то время, когда оппозиция постоянно говорит о необходимости строительства в Рустави новых жилых домов и создания рабочих мест.В Рустави проходит первая уличная ярмарка >>Кроме того, Лацабидзе призвала оппозицию, составляющую большинство в Руставском Сакребуло, правильно определить свои приоритеты и поставить интересы города выше своих политических амбиций.Мэр обратилась к председателю сакребуло Нодару Шерозия, который является членом партии экс-премьера Гахария "Для Грузии", чтобы он встал на сторону интересов жителей города Рустави.Всего в сакребуло Рустави 35 депутатов. Из них у "Грузинской мечты" 16 мест, и столько же у "Единого национального движения". Еще три мандата досталось партии "Для Грузии".
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грузия, новости, политика, рустави, мэрия рустави, грузинская мечта, единое нацдвижение
Мэр Рустави попросила оппозиционные партии не мешать решать проблемы города
Мэр предложила председателю сакребуло из партии экс-премьера Гахария "Для Грузии" созвать бюро сакребуло для решения важных вопросов
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Оппозиционное большинство Руставского городского собрания (Сакребуло) препятствует обсуждению жизненно важных для жителей города вопросов, заявила мэр города Нино Лацабидзе.
Сакребуло Рустави входит в число тех местных совещательных органов, где большинство депутатских мест по итогам местных выборов в ноябре 2021 года получила оппозиция.
"Уже не в первый раз оппозиционное большинство Руставского горсобрания, которое представляют "Национальное движение" и партия "Для Грузии", препятствует обсуждению насущных для города и жителей Рустави вопросов... Эта же оппозиция тормозит процесс инвестирования в город около 60 миллионов лари", - заявила Лацабидзе.
По ее словам, речь идет о строительстве в городе многоквартирных домов и реализации нескольких бизнес-проектов.
"Вопрос, предусматривающий строительство многоквартирных домов в Рустави и реализацию нескольких бизнес-проектов, больше месяца зависает из-за большинства Руставского горсовета", - сказала Лацабидзе.
По ее словам, это происходит в то время, когда оппозиция постоянно говорит о необходимости строительства в Рустави новых жилых домов и создания рабочих мест.
Кроме того, Лацабидзе призвала оппозицию, составляющую большинство в Руставском Сакребуло, правильно определить свои приоритеты и поставить интересы города выше своих политических амбиций.
"Мы еще раз призываем оппозиционный тандем в большинстве Руставского городского собрания правильно определить свои приоритеты и поставить интересы города выше своих политических амбиций", — заявила Нино Лацабидзе.
Мэр обратилась к председателю сакребуло Нодару Шерозия, который является членом партии экс-премьера Гахария "Для Грузии", чтобы он встал на сторону интересов жителей города Рустави.
Всего в сакребуло Рустави 35 депутатов. Из них у "Грузинской мечты" 16 мест, и столько же у "Единого национального движения". Еще три мандата досталось партии "Для Грузии".