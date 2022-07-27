https://sputnik-georgia.ru/20220727/prezident-natsbanka-gruzii-o-merakh-po-borbe-s-vysokoy-inflyatsiey-268940775.html

Президент Нацбанка Грузии о мерах по борьбе с высокой инфляцией

Президент Нацбанка Грузии о мерах по борьбе с высокой инфляцией

Нацбанк Грузии иногда принимает непопулярные, болезненные, но необходимые решения, заявил глава регулятора 27.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-27T20:18+0400

2022-07-27T20:18+0400

2022-07-27T20:18+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Основная функция Центральных банков — правильно управлять инфляционными ожиданиями, чтобы давление со стороны предложения не мешало инфляции вернуться к целевому уровню в среднесрочной перспективе, заявил президент Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе.Президент Национального банка Грузии представит отчет банка за 2021 год на заседании финансово-бюджетного комитета, который включает обзор денежно-кредитной, валютной и надзорной политики и проверенную финансовую отчетность.Гвенетадзе обратил внимание на факторы, вызвавшие рост инфляции, и подробно рассказал о шагах, предпринятых Национальным банком по снижению уровня роста цен.По его словам, в течение 2021 года Национальный банк поэтапно повышал ставку денежно-кредитной политики (ставку рефинансирования) с 8% до 10,5%."Нацбанк иногда принимает непопулярные, болезненные, но необходимые решения, и каждое его решение является оптимальным и пытается найти золотую середину для сохранения ценовой стабильности с наименьшими затратами. Именно этому служит акцент на среднесрочной перспективе", - подчеркнул Гвенетадзе.При этом, по словам главы регулятора, ценовая стабильность предполагает наличие такого уровня инфляции в среднесрочной перспективе, который является оптимальным для высокого и устойчивого экономического роста в долгосрочной перспективе.Он напомнил, что на самом деле у Нацбанка в руках только факторы спроса, поэтому он может сокращать расходы хозяйствующих субъектов внутри страны. По простой логике спроса и предложения, если субъекты тратят меньше, компании не смогут больше повышать цены."Однако для того, чтобы люди сократили расходы, процентные ставки должны повыситься, чтобы меньше денег можно было занимать. Но повышение процентных ставок – это еще и отдельная стоимость для населения, которую мы прекрасно понимаем и к которой относимся с большой ответственностью", - отметил Гвенетадзе.Остановить инфляцию - меры Нацбанка Грузии против роста цен >>Он подчеркнул, что именно в этом дилемма Центральных банков во время потрясений и именно поэтому политика Центральных банков заключается в максимально возможном поддержании правильного баланса.

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грузия, новости, экономика, национальный банк грузии, инфляция, парламент грузии