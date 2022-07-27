Президент Нацбанка Грузии о мерах по борьбе с высокой инфляцией
© photo: Sputnik / StringerСупермаркет - полки с продуктами
© photo: Sputnik / Stringer
Нацбанк Грузии иногда принимает непопулярные, болезненные, но необходимые решения, заявил глава регулятора
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Основная функция Центральных банков — правильно управлять инфляционными ожиданиями, чтобы давление со стороны предложения не мешало инфляции вернуться к целевому уровню в среднесрочной перспективе, заявил президент Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе.
Президент Национального банка Грузии представит отчет банка за 2021 год на заседании финансово-бюджетного комитета, который включает обзор денежно-кредитной, валютной и надзорной политики и проверенную финансовую отчетность.
Гвенетадзе обратил внимание на факторы, вызвавшие рост инфляции, и подробно рассказал о шагах, предпринятых Национальным банком по снижению уровня роста цен.
"Глобальные Центробанки воздерживались от ужесточения монетарной политики в 2021 году, хотя Национальный банк Грузии предупреждал о росте инфляционных ожиданий. По сравнению с другими странами, грузинский регулятор раньше увидел риски и ужесточил денежно-кредитную политику, чтобы предотвратить эти риски", - заявил глава регулятора.
По его словам, в течение 2021 года Национальный банк поэтапно повышал ставку денежно-кредитной политики (ставку рефинансирования) с 8% до 10,5%.
Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.
"Нацбанк иногда принимает непопулярные, болезненные, но необходимые решения, и каждое его решение является оптимальным и пытается найти золотую середину для сохранения ценовой стабильности с наименьшими затратами. Именно этому служит акцент на среднесрочной перспективе", - подчеркнул Гвенетадзе.
При этом, по словам главы регулятора, ценовая стабильность предполагает наличие такого уровня инфляции в среднесрочной перспективе, который является оптимальным для высокого и устойчивого экономического роста в долгосрочной перспективе.
"В этом суть центральных банков и в то же время отличительная черта от других государственных институтов — думать об их долгосрочных результатах и эффективности при принятии решений или реализации политики", - сообщил Гвенетадзе депутатам.
Годовая инфляция (июнь 2022 года к июню 2021 года) в Грузии составила 12,8%, при целевом показателе 3%.
Он напомнил, что на самом деле у Нацбанка в руках только факторы спроса, поэтому он может сокращать расходы хозяйствующих субъектов внутри страны. По простой логике спроса и предложения, если субъекты тратят меньше, компании не смогут больше повышать цены.
"Однако для того, чтобы люди сократили расходы, процентные ставки должны повыситься, чтобы меньше денег можно было занимать. Но повышение процентных ставок – это еще и отдельная стоимость для населения, которую мы прекрасно понимаем и к которой относимся с большой ответственностью", - отметил Гвенетадзе.
Он подчеркнул, что именно в этом дилемма Центральных банков во время потрясений и именно поэтому политика Центральных банков заключается в максимально возможном поддержании правильного баланса.
© SputnikКак изменились цены в Грузии - июнь 2022
Как изменились цены в Грузии - июнь 2022
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