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Каладзе опроверг информацию об элитарной коррупции в Грузии

Каладзе опроверг информацию об элитарной коррупции в Грузии

Основную часть фактов возможной коррупции с участием высокопоставленных чиновников НПО зафиксировала в регионах 27.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-27T21:48+0400

2022-07-27T21:48+0400

2022-08-01T19:28+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Грузия одна из лучших стран в мире с точки зрения борьбе с коррупцией, заявил мэр Тбилиси и генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе в ответ на критику одной из неправительственных организаций.НПО "Международная прозрачность – Грузия" обнародовала более 60 фактов, по мнению организации, содержащих признаки элитарной коррупции. Речь идет о периоде с 2014 по 2022 год.В обзор неправительственной организации попала и мэрия Тбилиси. НПО заявила о коррупции во время тендеров, закупок и передачи земли.Согласно информации НПО, основная часть фактов возможной коррупции с участием высокопоставленных чиновников имела место в регионах. В списке оказались и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, и основатель правящей партии Бидзина Иванишвили.Некорректная статистика: спикер парламента Грузии об отчете о работе депутатов >>"Международная прозрачность – Грузия" обещает публиковать подобную информацию и в дальнейшем.

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грузия, новости, политика, каха каладзе, transparency international, грузия против коррупции, коррупция