https://sputnik-georgia.ru/20220727/samolety-iz-izrailya-v-gruziyu-budut-letat-esche-chasche-268913495.html

Самолеты из Израиля в Грузию будут летать еще чаще

Самолеты из Израиля в Грузию будут летать еще чаще

Число визитов граждан Израиля за полгода на 9,2% выше аналогичных показателей 2019 года и на 124% выше показателя прошлого года 27.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-27T07:32+0400

2022-07-27T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Частота полетов из Израиля в Грузию увеличивается, в неделю число рейсов достигнет 42, заявил посол Грузии в Израиле Лаша Жвания.Грузия является одним из популярных направлений для израильтян, за полгода граждане Израиля осуществили 84,6 тысячи визитов, заняв четвертое место по числу международных визитеров.По его мнению, увеличение числа рейсов между странами говорит о высоком интересе граждан Израиля к Грузии, что вызвано безопасной и приятной средой.Число визитов граждан Израиля за полгода на 9,2% выше аналогичных показателей 2019 года и на 124% выше показателя прошлого года.Скольких пассажиров приняли аэропорты Грузии с начала года >>По данным Нацбанка, граждане Израиля вошли в десятку граждан стран, приносящих доход Грузии. За шесть месяцев 2022 года Грузия получила доход от туристов из Израиля в размере 104,7 миллиона долларов.

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грузия, новости, туризм, израиль, экономика, авиасообщение в грузии