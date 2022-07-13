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Скольких пассажиров приняли аэропорты Грузии с начала года
Скольких пассажиров приняли аэропорты Грузии с начала года
По данным на 1 июля, в аэропортах Грузии работают 40 авиакомпаний, которые осуществляют полеты по 74 направлениям 13.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-13T09:01+0400
2022-07-13T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Аэропорты Грузии за шесть месяцев 2022 года обслужили в общей сложности 1,7 миллиона пассажиров, что на 189% больше, чем за тот же период 2021 года, сообщает Агентство гражданской авиации Грузии.По сравнению с количеством пассажиров, перевезенных за первое полугодие 2019 года, показатель восстановления пассажиропотока составляет 69%.За первые шесть месяцев этого года Тбилисский международный аэропорт на 62% вернулся к показателю пассажиропотока, зафиксированному в первом полугодии 2019 года, Кутаисский аэропорт - на 90%, а Батумский аэропорт – на 87%.Что касается аэропортов внутреннего назначения, то аэропорт в Местиа обслужил 3 212 пассажиров, что на 150% больше, чем количество пассажиров, перевезенных за аналогичный период 2021 года. На 8% показатель отстает от данных за шесть месяцев в 2019 году.Аэропорт Амбролаури принял 884 пассажира, что на 47% больше, чем количество пассажиров, обслуженных за тот же период 2021 года, и на 48% больше, чем количество пассажиров, принятых в 2019 году.Как из Тбилиси полететь в Батуми: авиарейсы перенесли на другой аэродром &gt;&gt;По сравнению с первыми 6 месяцами 2019 года пассажиропоток в аэропорту Натахтари увеличился на 45%, а по сравнению с аналогичным периодом 2021 года рост составляет 165%. Аэропорт обслужил 4 997 пассажиров.Всего за 6 месяцев 2022 года в аэропортах Грузии было выполнено 8 556 рейсов. Из них количество регулярных рейсов составило 6 785, а количество чартерных рейсов – 1 771. По сравнению с 2021 годом количество рейсов увеличилось на 84%, а по сравнению с аналогичным периодом 2019 года показатель восстановления составляет 70%.За шесть месяцев 2022 года объем грузов, перевезенных по воздуху, составил 8,8 миллиона тонн, а за аналогичный период 2021 года – 8,7 миллиона тонн. Таким образом, по сравнению с прошлым годом грузооборот увеличился на 0,82%. В отличие от пассажирских авиаперевозок, грузовые авиаперевозки в Грузии не были приостановлены из-за COVID-19.Кто отдыхает в Грузии? Шок европейцев и наплыв туристов из России&gt;&gt;По сравнению с аналогичным периодом 2021 года использование воздушного пространства страны увеличилось на 46%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снижение составляет всего 15%. Соответственно, процент восстановления составляет 85%.По количеству перевезенных пассажиров за последние шесть месяцев 2022 года Turkish Airlines является лидером на авиационном рынке Грузии. Авиакомпания занимает 13% рынка и перевозит 226 719 пассажиров.В десятку также входят Israir с долей рынка 5%, Azerbaijan Airlines – 4%, Fly Arystan – 3%, Georgian Airways – 3%, EL AL – 3%.По данным на 1 июля, в аэропортах Грузии работают 40 авиакомпаний, которые осуществляют полеты по 74 направлениям.Кто отдыхает в Грузии? Шок европейцев и наплыв туристов из России&gt;&gt;В 2021 году в Грузии оперировало 40 международных авиакомпаний, которые перевезли около 2,5 миллиона пассажиров посредством регулярных и нерегулярных рейсов. В период до пандемии коронавируса, повлекшей за собой прекращение полетов, в 2019 году на рынке оперировали 46 авиакомпаний, число же перевезенных пассажиров достигло 5,2 миллиона.
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грузия, экономика, туризм, новости, кутаисский международный аэропорт, тбилисский международный аэропорт, аэропорт батуми, агентство гражданской авиации, статистика, georgian airways, turkish airlines, wizzair

Скольких пассажиров приняли аэропорты Грузии с начала года

09:01 13.07.2022
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliТбилисский международный аэропорт. Терминал прилета
Тбилисский международный аэропорт. Терминал прилета - Sputnik Грузия, 1920, 13.07.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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По данным на 1 июля, в аэропортах Грузии работают 40 авиакомпаний, которые осуществляют полеты по 74 направлениям
ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Аэропорты Грузии за шесть месяцев 2022 года обслужили в общей сложности 1,7 миллиона пассажиров, что на 189% больше, чем за тот же период 2021 года, сообщает Агентство гражданской авиации Грузии.
По сравнению с количеством пассажиров, перевезенных за первое полугодие 2019 года, показатель восстановления пассажиропотока составляет 69%.
© SputnikСтатистика пассажиропотока в международных аэропортах Грузии за первое полугодие 2022 года
Статистика пассажиропотока в международных аэропортах Грузии за первое полугодие 2022 года - Sputnik Грузия, 1920, 13.07.2022
Статистика пассажиропотока в международных аэропортах Грузии за первое полугодие 2022 года
© Sputnik
За первые шесть месяцев этого года Тбилисский международный аэропорт на 62% вернулся к показателю пассажиропотока, зафиксированному в первом полугодии 2019 года, Кутаисский аэропорт - на 90%, а Батумский аэропорт – на 87%.
Что касается аэропортов внутреннего назначения, то аэропорт в Местиа обслужил 3 212 пассажиров, что на 150% больше, чем количество пассажиров, перевезенных за аналогичный период 2021 года. На 8% показатель отстает от данных за шесть месяцев в 2019 году.
Аэропорт Амбролаури принял 884 пассажира, что на 47% больше, чем количество пассажиров, обслуженных за тот же период 2021 года, и на 48% больше, чем количество пассажиров, принятых в 2019 году.
Как из Тбилиси полететь в Батуми: авиарейсы перенесли на другой аэродром >>
По сравнению с первыми 6 месяцами 2019 года пассажиропоток в аэропорту Натахтари увеличился на 45%, а по сравнению с аналогичным периодом 2021 года рост составляет 165%. Аэропорт обслужил 4 997 пассажиров.
Всего за 6 месяцев 2022 года в аэропортах Грузии было выполнено 8 556 рейсов. Из них количество регулярных рейсов составило 6 785, а количество чартерных рейсов – 1 771. По сравнению с 2021 годом количество рейсов увеличилось на 84%, а по сравнению с аналогичным периодом 2019 года показатель восстановления составляет 70%.
За шесть месяцев 2022 года объем грузов, перевезенных по воздуху, составил 8,8 миллиона тонн, а за аналогичный период 2021 года – 8,7 миллиона тонн. Таким образом, по сравнению с прошлым годом грузооборот увеличился на 0,82%. В отличие от пассажирских авиаперевозок, грузовые авиаперевозки в Грузии не были приостановлены из-за COVID-19.
Кто отдыхает в Грузии? Шок европейцев и наплыв туристов из России>>
По сравнению с аналогичным периодом 2021 года использование воздушного пространства страны увеличилось на 46%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снижение составляет всего 15%. Соответственно, процент восстановления составляет 85%.
По количеству перевезенных пассажиров за последние шесть месяцев 2022 года Turkish Airlines является лидером на авиационном рынке Грузии. Авиакомпания занимает 13% рынка и перевозит 226 719 пассажиров.
© SputnikТОП-5 крупнейших авиакомпаний на рынке Грузии за первое полугодие 2022 года
ТОП-5 крупнейших авиакомпаний на рынке Грузии за первое полугодие 2022 года - Sputnik Грузия, 1920, 13.07.2022
ТОП-5 крупнейших авиакомпаний на рынке Грузии за первое полугодие 2022 года
© Sputnik
В десятку также входят Israir с долей рынка 5%, Azerbaijan Airlines – 4%, Fly Arystan – 3%, Georgian Airways – 3%, EL AL – 3%.
По данным на 1 июля, в аэропортах Грузии работают 40 авиакомпаний, которые осуществляют полеты по 74 направлениям.
Кто отдыхает в Грузии? Шок европейцев и наплыв туристов из России>>
В 2021 году в Грузии оперировало 40 международных авиакомпаний, которые перевезли около 2,5 миллиона пассажиров посредством регулярных и нерегулярных рейсов. В период до пандемии коронавируса, повлекшей за собой прекращение полетов, в 2019 году на рынке оперировали 46 авиакомпаний, число же перевезенных пассажиров достигло 5,2 миллиона.
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