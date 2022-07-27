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Сенаторы США предложили ввести санкции против Китая за покупку нефти из России

Сенаторы США предложили ввести санкции против Китая за покупку нефти из России

МИД КНР выразил недовольство попытками США ограничить сотрудничество России и Китая 27.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-27T17:48+0400

2022-07-27T17:48+0400

2022-07-27T17:48+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Законопроект о введении санкций в отношении любого юрлица за страхование или регистрацию танкеров, которые перевозят нефть или сжиженный природный газ из России в Китай, представлен в Сенат США.Автором документа является сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио, законопроект поддержали сенатор от штата Северная Дакота Кевин Крамер и сенатор от штата Флорида Рик Скотт, передает агентство Bloomberg.По словам Рубио, покупая российскую нефть, КНР поддерживает спецоперацию на Украине.Вместе с тем, Bloomberg указывает на то, что законопроект противоречит политике администрации президента США Джо Байдена и у него мало шансов на одобрение в Сенате.Согласно агентству, прекращение поставок российской сырой нефти в Китай вынудит Пекин конкурировать с другими крупными странами за нефть из Ближнего Востока и Африки, что может привести к росту цен.К чему приведут попытки Запада установить потолок цен на российскую нефть >>Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются, что законодательная инициатива в США о "запрете" поставок российской нефти в Китай ею и останется."США не пытаются, там есть законотворческая инициатива одного из конгрессменов, если я не ошибаюсь. Но будем надеяться, что эта инициатива так на начальной стадии и останется", - сказал Песков журналистам.Со своей стороны МИД КНР выразил недовольство попытками США ограничить сотрудничество России и Китая.Он подчеркнул, что Москва и Пекин ведут нормальное торгово-экономическое сотрудничество на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды. Эта кооперация не направлена против третьих стран и не подвержена влиянию внешних помех.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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в мире, новости, политика, сша, bloomberg, мид китая, дмитрий песков, китай, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины 2022