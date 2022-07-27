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Транзит газа из Азербайджана через территорию Грузии будет прекращен
Транзит газа из Азербайджана через территорию Грузии будет прекращен
Плановые работы по техническому обслуживанию и ремонту газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум будут проводиться с 14 по 28 августа 27.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-27T10:02+0400
2022-07-27T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Экспорт в Турцию азербайджанского газа по газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум (Южно-Кавказский трубопровод) будут временно приостановлены в связи с техническими вопросами, говорится в сообщении Государственной нефтегазовой компании Botas.Так, в связи с плановыми работами по техническому обслуживанию и ремонту газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум, которые будут проводиться с 14 по 28 августа, подача природного газа из месторождения "Шахдениз" в национальную газораспределительную сеть Турции из точки входа "Тюркгёзю" будет невозможна в течение 14 дней, сообщил Sputnik Азербайджан.В сообщении турецкой компании было отмечено, проблем с поставками газа на внутренний рынок из-за плановых ремонтных работ не ожидается.Поставки российского газа по по "Северному потоку" составят 20% от мощности >>За шесть месяцев текущего года в Азербайджане добыто 23,4 млрд кубометров природного газа, это на 15,1% превышает цифры за первую половину прошлого года.Немногом менее половины добытого газа - 11,2 млрд кубометров - были экспортированы. В том числе из Азербайджана в европейском направлении поставлено 5,4 млрд кубометров, в Турцию - 4,3 млрд кубометров, в Грузию - 1,5 млрд кубометров газа.В прошлом году по Южно-Кавказской трубопроводной магистрали в Турцию было поставлено 2,8 млрд кубометров газа, что в 2,3 раза меньше в годовом сравнении.
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Транзит газа из Азербайджана через территорию Грузии будет прекращен
10:02 27.07.2022 (обновлено: 19:47 01.08.2022)
Плановые работы по техническому обслуживанию и ремонту газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум будут проводиться с 14 по 28 августа
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Экспорт в Турцию азербайджанского газа по газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум (Южно-Кавказский трубопровод) будут временно приостановлены в связи с техническими вопросами, говорится в сообщении Государственной нефтегазовой компании Botas.
Так, в связи с плановыми работами по техническому обслуживанию и ремонту газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум, которые будут проводиться с 14 по 28 августа, подача природного газа из месторождения "Шахдениз" в национальную газораспределительную сеть Турции из точки входа "Тюркгёзю" будет невозможна в течение 14 дней, сообщил Sputnik Азербайджан
.
В сообщении турецкой компании было отмечено, проблем с поставками газа на внутренний рынок из-за плановых ремонтных работ не ожидается.
За шесть месяцев текущего года в Азербайджане добыто 23,4 млрд кубометров природного газа, это на 15,1% превышает цифры за первую половину прошлого года.
Немногом менее половины добытого газа - 11,2 млрд кубометров - были экспортированы. В том числе из Азербайджана в европейском направлении поставлено 5,4 млрд кубометров, в Турцию - 4,3 млрд кубометров, в Грузию - 1,5 млрд кубометров газа.
В прошлом году по Южно-Кавказской трубопроводной магистрали в Турцию было поставлено 2,8 млрд кубометров газа, что в 2,3 раза меньше в годовом сравнении.