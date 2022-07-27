https://sputnik-georgia.ru/20220727/vnimaniyu-avtomobilistov-dvizhenie-v-tsentre-tbilisi-budet-ogranicheno-268926433.html

Вниманию автомобилистов: движение в центре Тбилиси будет ограничено

Вниманию автомобилистов: движение в центре Тбилиси будет ограничено

В течение трех дней движение в центре грузинской столицы будет ограничено 27.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-27T14:36+0400

2022-07-27T14:36+0400

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грузия

новости

тбилиси

georgian water and power

грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Движение автомобилей на пересечении проспектов Варазисхеви и Чавчавадзе временно будет ограничено с 23:00 27 июля до 23:00 30 июля.Ограничение вводится в рамках работ по реабилитации проспекта Меликишвили. В частности, в это время на проспекте будут заменены подземные коммуникации. Работы будет вести компания Georgian Water and Power.Мэрия Тбилиси принесла извинения гражданам за доставленные неудобства.

тбилиси

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, тбилиси, georgian water and power, грузинские дороги, машины и их водители