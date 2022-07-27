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Вниманию автомобилистов: движение в центре Тбилиси будет ограничено
Вниманию автомобилистов: движение в центре Тбилиси будет ограничено
В течение трех дней движение в центре грузинской столицы будет ограничено 27.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-27T14:36+0400
2022-07-27T14:36+0400
2022-07-27T14:54+0400
грузия
новости
тбилиси
georgian water and power
грузинские дороги, машины и их водители
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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Движение автомобилей на пересечении проспектов Варазисхеви и Чавчавадзе временно будет ограничено с 23:00 27 июля до 23:00 30 июля.Ограничение вводится в рамках работ по реабилитации проспекта Меликишвили. В частности, в это время на проспекте будут заменены подземные коммуникации. Работы будет вести компания Georgian Water and Power.Мэрия Тбилиси принесла извинения гражданам за доставленные неудобства.
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Sputnik Грузия
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, тбилиси, georgian water and power, грузинские дороги, машины и их водители
Вниманию автомобилистов: движение в центре Тбилиси будет ограничено
14:36 27.07.2022 (обновлено: 14:54 27.07.2022)
В течение трех дней движение в центре грузинской столицы будет ограничено
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Движение автомобилей на пересечении проспектов Варазисхеви и Чавчавадзе временно будет ограничено с 23:00 27 июля до 23:00 30 июля.
Ограничение вводится в рамках работ по реабилитации проспекта Меликишвили. В частности, в это время на проспекте будут заменены подземные коммуникации. Работы будет вести компания Georgian Water and Power.
Мэрия Тбилиси принесла извинения гражданам за доставленные неудобства.