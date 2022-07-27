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Wizz Air будет временно летать из Тбилиси вместо Кутаиси
Wizz Air будет временно летать из Тбилиси вместо Кутаиси
Все рейсы, вылетающие из международного аэропорта Кутаиси, будут вылетать из международного аэропорта Тбилиси в течение 14 дней в октябре 27.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-27T07:32+0400
2022-07-27T07:32+0400
2022-08-01T19:48+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. В октябре в связи с закрытием Кутаисского международного аэропорта рейсы Wizz Air будут выполняться из Тбилисского международного аэропорта в течение двух недель, об этом заявила генеральный директор TAV Georgia Тея Закарадзе в эфире TV Pirveli.Международный кутаисский аэропорт имени Давида Агмашенебели будет закрыт с 10 по 24 октября в связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы. В октябре запланирован плановый ремонт 2,5-километровой взлетной полосы. Объединение уже объявило тендер на сумму в 8 миллионов лари (2,8 миллиона долларов). Ремонт будет осуществляться полностью за счет доходов компании.Аэропорт в Кутаиси закроют на две недели на ремонт >>Закарадзе отметила, что компания-оператор аэропорта TAV Georgia готова принять рейсы любой компании, которая пожелает вылететь в международные аэропорты Тбилиси и Батуми. Относительно Wizz Air и Международного аэропорта Кутаиси она сообщила, что в октябре компания получила запрос от государства о временном переносе рейсов."Мы выразили готовность и подтверждаем, что все рейсы, вылетающие из международного аэропорта Кутаиси, будут вылетать из международного аэропорта Тбилиси в течение 14 дней в октябре", - сказала Закарадзе.На данный момент Wizz Air осуществляет регулярные прямые авиарейсы из Кутаисского международного аэропорта имени Давида Агмашенебели в 19 направлениях (11 стран).
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Wizz Air будет временно летать из Тбилиси вместо Кутаиси
07:32 27.07.2022 (обновлено: 19:48 01.08.2022)
Все рейсы, вылетающие из международного аэропорта Кутаиси, будут вылетать из международного аэропорта Тбилиси в течение 14 дней в октябре
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. В октябре в связи с закрытием Кутаисского международного аэропорта рейсы Wizz Air будут выполняться из Тбилисского международного аэропорта в течение двух недель, об этом заявила генеральный директор TAV Georgia Тея Закарадзе в эфире TV Pirveli.
Международный кутаисский аэропорт имени Давида Агмашенебели будет закрыт с 10 по 24 октября в связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы. В октябре запланирован плановый ремонт 2,5-километровой взлетной полосы. Объединение уже объявило тендер на сумму в 8 миллионов лари (2,8 миллиона долларов). Ремонт будет осуществляться полностью за счет доходов компании.
Закарадзе отметила, что компания-оператор аэропорта TAV Georgia готова принять рейсы любой компании, которая пожелает вылететь в международные аэропорты Тбилиси и Батуми. Относительно Wizz Air и Международного аэропорта Кутаиси она сообщила, что в октябре компания получила запрос от государства о временном переносе рейсов.
"Мы выразили готовность и подтверждаем, что все рейсы, вылетающие из международного аэропорта Кутаиси, будут вылетать из международного аэропорта Тбилиси в течение 14 дней в октябре", - сказала Закарадзе.
На данный момент Wizz Air осуществляет регулярные прямые авиарейсы из Кутаисского международного аэропорта имени Давида Агмашенебели в 19 направлениях (11 стран).