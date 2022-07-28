https://sputnik-georgia.ru/20220728/kak-natsbank-gruzii-zaschischaet-prava-potrebiteley-268941747.html

Как Нацбанк Грузии защищает права потребителей?

Как Нацбанк Грузии защищает права потребителей?

Разработанный Нацбанком Кодекс этики побуждает финансовые организации к ведению деловых отношений, основанных на принципах честности, прозрачности и... 28.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-28T07:01+0400

2022-07-28T07:01+0400

2022-07-28T07:01+0400

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защита прав потребителей

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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Национальный банк Грузии уже много лет активно работает над защитой прав и интересов потребителей, заявил президент Нацбанка Коба Гвенетадзе.Президент Национального банка Грузии представит отчет банка за 2021 год на заседании финансово-бюджетного комитета, который включает обзор денежно-кредитной, валютной и надзорной политики и проверенную финансовую отчетность.Среди таких шагов он назвал совершенствование существующей правовой базы и внедрение лучших мировых практик в отрасли, что, в свою очередь, включало консультации и семинары с представителями отрасли.В частности, разработан Кодекс этики, связанный с отзывом кредита финансовыми организациями и изменениями в правилах защиты прав потребителей при оказании услуг финансовыми организациями.Нацбанк Грузии продолжает повышать уровень защиты прав потребителей >>"Кодекс побуждает финансовые организации к ведению деловых отношений, основанных на принципах честности, прозрачности и справедливости, а изменения правил обеспечивают большую прозрачность банковских продуктов и услуг, в том числе депозитов до востребования и овердрафтов, и, как следствие, принятие обоснованных решений по часть потребителей", – отметил глава регулятора.Кроме того, по его словам, осуществлялся постоянный контроль за соблюдением установленных требований. Также были проведены тренинги для практикующих судей.

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грузия, новости, экономика, национальный банк грузии, парламент грузии, защита прав потребителей