https://sputnik-georgia.ru/20220728/kontrol-za-soblyudeniem-antimonopolnogo-zakona-v-gruzii--otchet-agentstva-268946874.html

Контроль за соблюдением антимонопольного закона в Грузии – отчет Агентства

Контроль за соблюдением антимонопольного закона в Грузии – отчет Агентства

Ведомство проверило ситуацию на рынках топлива, медикаментов и обработки стеклянных отходов 28.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-28T09:01+0400

2022-07-28T09:01+0400

2022-07-28T09:01+0400

грузия

экономика

новости

агентство конкуренции грузии

цены на топливо

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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. За полгода Агентство конкуренции начало три дела о монополиях и проверила несколько тысяч слияний компаний, говорится в отчете ведомства за полгода.По данным агентства, за полгода компания изучила, но не нашла признаков монополии в работе госпитального сектора, и начала изучать факты недобросовестной конкуренции в административных ведомствах и в бюро переводчиков.В отчете отмечено, что агентство за шесть месяцев рассмотрело и выдало разрешения на 9,1 тысячи слияний.Ведомство проверило ситуацию на рынках топлива, медикаментов и обработки стеклянных отходов, и через суд добилась штрафа в размере 600 тысяч лари для двух компаний за несоблюдение норм законодательства.Наценка на топливо и конкуренция: что происходит на топливном рынке Грузии? >>Самым резонансным делом для агентства конкуренции стала проверка ситуации на топливном рынке. В начале мая премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поручил разобраться с причиной высоких цен на топливо.Агентство конкуренции проверило формирование цены на топливо, импортируемого из России, Болгарии и Румынии, в трех крупнейших компаниях и выяснило, что в розничной цене наценка на топливо из России, себестоимость которого самая низкая по сравнению с себестоимостью топлива из Румынии и Болгарии, в апреле составила 0,65 лари за литр.

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грузия, экономика, новости, агентство конкуренции грузии, цены на топливо