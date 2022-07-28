Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220728/samye-populyarnye-rayony-tbilisi-dlya-zhilya---rezultaty-oprosa-268964867.html
Самые популярные районы Тбилиси для жилья - результаты опроса
Самые популярные районы Тбилиси для жилья - результаты опроса
Читатели Sputnik поделились своими соображениями по приоритетным для жилья районам столицы Грузии 28.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-28T16:37+0400
2022-07-28T16:37+0400
опрос
опрос на сайте
опрос sputnik
опрос sputnik грузия
тбилиси
грузия
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0d/268486389_0:193:2956:1856_1920x0_80_0_0_20b89328ed3a06523fabd9f4f486d019.jpg
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Большинство читателей Sputnik Грузия хотели бы иметь недвижимость в столичном районе Сабуртало — об этом говорят результаты опроса на сайте информационного агентства.На вопрос "В каком районе Тбилиси вы бы хотели иметь недвижимость?" большинство – а именно 25,2% читателей - ответили, что предпочитают район Сабуртало.В тройку лидеров, по мнению читателей, также вошли центральные тбилисские районы Ваке (19,3%) и Мтацминда (14,3%).Далее последовали Исани-Самгори (12,6%), Чугурети (11,8%), а также Глдани (7,6%) и Надзаладеви (6,7%). Самым "нежеланным" районом оказался Ортачала, за него проголосовали лишь 2,5% опрошенных.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0d/268486389_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_a613cb03d05c9a79e457b3345800cad1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
опрос, опрос на сайте, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, тбилиси, грузия, новости, общество

Самые популярные районы Тбилиси для жилья - результаты опроса

16:37 28.07.2022
© photo: Sputnik / StringerВид на город Тбилиси - район Ваке, проспект Ильи Чавчавадзе
Вид на город Тбилиси - район Ваке, проспект Ильи Чавчавадзе - Sputnik Грузия, 1920, 28.07.2022
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Читатели Sputnik поделились своими соображениями по приоритетным для жилья районам столицы Грузии
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Большинство читателей Sputnik Грузия хотели бы иметь недвижимость в столичном районе Сабуртало — об этом говорят результаты опроса на сайте информационного агентства.
На вопрос "В каком районе Тбилиси вы бы хотели иметь недвижимость?" большинство – а именно 25,2% читателей - ответили, что предпочитают район Сабуртало.
© photo: Sputnik / StringerСтарый Тбилиси - городская архитектура в районе Мтацминда
Старый Тбилиси - городская архитектура в районе Мтацминда - Sputnik Грузия, 1920, 28.07.2022
Старый Тбилиси - городская архитектура в районе Мтацминда
© photo: Sputnik / Stringer
В тройку лидеров, по мнению читателей, также вошли центральные тбилисские районы Ваке (19,3%) и Мтацминда (14,3%).
Далее последовали Исани-Самгори (12,6%), Чугурети (11,8%), а также Глдани (7,6%) и Надзаладеви (6,7%). Самым "нежеланным" районом оказался Ортачала, за него проголосовали лишь 2,5% опрошенных.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0