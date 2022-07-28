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Самые популярные районы Тбилиси для жилья - результаты опроса
Самые популярные районы Тбилиси для жилья - результаты опроса
Читатели Sputnik поделились своими соображениями по приоритетным для жилья районам столицы Грузии 28.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-28T16:37+0400
2022-07-28T16:37+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Большинство читателей Sputnik Грузия хотели бы иметь недвижимость в столичном районе Сабуртало — об этом говорят результаты опроса на сайте информационного агентства.На вопрос "В каком районе Тбилиси вы бы хотели иметь недвижимость?" большинство – а именно 25,2% читателей - ответили, что предпочитают район Сабуртало.В тройку лидеров, по мнению читателей, также вошли центральные тбилисские районы Ваке (19,3%) и Мтацминда (14,3%).Далее последовали Исани-Самгори (12,6%), Чугурети (11,8%), а также Глдани (7,6%) и Надзаладеви (6,7%). Самым "нежеланным" районом оказался Ортачала, за него проголосовали лишь 2,5% опрошенных.
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опрос, опрос на сайте, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, тбилиси, грузия, новости, общество
Самые популярные районы Тбилиси для жилья - результаты опроса
Читатели Sputnik поделились своими соображениями по приоритетным для жилья районам столицы Грузии
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik.
Большинство читателей Sputnik Грузия
хотели бы иметь недвижимость в столичном районе Сабуртало — об этом говорят результаты опроса на сайте информационного агентства.
На вопрос
"В каком районе Тбилиси вы бы хотели иметь недвижимость?" большинство – а именно 25,2% читателей - ответили, что предпочитают район Сабуртало.
В тройку лидеров, по мнению читателей, также вошли центральные тбилисские районы Ваке (19,3%) и Мтацминда (14,3%).
Далее последовали Исани-Самгори (12,6%), Чугурети (11,8%), а также Глдани (7,6%) и Надзаладеви (6,7%). Самым "нежеланным" районом оказался Ортачала, за него проголосовали лишь 2,5% опрошенных.