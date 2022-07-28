https://sputnik-georgia.ru/20220728/sluzhba-dokhodov-gruzii-oprovergla-informatsiyu-o-beskontrolnom-vezde-rossiyan-268972833.html

Служба доходов Грузии опровергла информацию о бесконтрольном въезде россиян

Служба доходов Грузии опровергла информацию о бесконтрольном въезде россиян

На КПП "Казбеги" усилен контроль и увеличено количество офицеров-таможенников 28.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-28T19:04+0400

2022-07-28T19:04+0400

2022-07-28T19:17+0400

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тпп "казбеги – верхний ларс"

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ТБИЛИСИ, 28 июл – Sputnik. Служба доходов Минфина Грузии назвала ложью и дезинформацией сообщения о бесконтрольном въезде в страну грузов и граждан из России через КПП "Казбеги". Об отсуствиии проверки на грузино-российской границе заявила оппозиционная телекомпания "ТВ Пирвели". По данным ТВ, въезжающие через границу Грузии пассажиры и грузы не подвергаются тщательной проверке. При этом служба доходов указывает, что все таможенные пункты перешли на особый режим работы из-за увеличевшегося транспортного потока. Кроме того, созданы специальные новые профили управления таможенными рисками на всю продукцию санкционного списка, и соблюдение норм жестко контролируется. "Исходя из этого, с целью безопасного и эффективного осуществления таможенных формальностей пропуск грузов может быть замедлен на некоторое время", - отмечают в Службе доходов. Также в ведомстве указывают, что пропуск грузов замедляется из-за работ по обновлению инфраструктуры таможенного пункта со стороны России и введения там новой системы электронной регистрации. Таможня Грузии строго контролирует грузы – эксперт>>Что касается въезда на территорию Грузии граждан из России, то Служба доходов поясняет увеличившийся поток пассажиров и легковых автомобилей туристическим сезоном. Властям Грузии систематически приходится опровергать утверждения оппозиции о том, что через грузино-российскую границу могут перейти товары, которые запрещены международными санкциями.Власти настаивают на том, что это невозможно. Таможенно-пропускной пункт на грузино-российской границе оснащен новейшими системами проверки, увеличено количество сотрудников и усилен контроль за санкционными товарами. Строгому таможенному контролю, помимо прочего, подлежат товары военного и двойного назначения.

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грузия, новости, верхний ларс, тпп "казбеги – верхний ларс"