https://sputnik-georgia.ru/20220728/uchenye-sozdali-trenazher-masku-dlya-reabilitatsii-posle-covid-19-268956081.html

Ученые создали тренажер-маску для реабилитации после COVID-19

Ученые создали тренажер-маску для реабилитации после COVID-19

Инженеры Самарского национального исследовательского университета им. С. П. Королева разработали компактный медицинский дыхательный тренажер 28.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-28T11:47+0400

2022-07-28T11:47+0400

2022-07-28T11:58+0400

ученые

коронавирус covid-19

наука

новости

в мире

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250823437_0:201:2927:1847_1920x0_80_0_0_bc2b787acc1d7a112760d49e3183ae0d.jpg

ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Специалисты Самарского университета создали тренажер-маску – приспособление можно использовать для восстановления дыхательной и кровеносной систем после COVID-19, пишет РИА Новости.Внешне тренажер представляет собой пластиковую маску, которая надевается на нижнюю часть лица и прикрывающую нос и рот. Проект реализован сотрудниками инжинирингового центра университета совместно с самарской компанией "Самоздрав".​ По словам главы инжинирингового центра Самарского университета Ивана Зубрилина, "Самоздрав", выпускающий медицинские дыхательные тренажеры, обратилась к ним с просьбой разработать более компактный вариант тренажера – в виде одной только маски, надеваемой на лицо, без внешнего блока и соединительной трубки.Стало известно, какие лекарства подешевеют в Грузии с 2023 года >>>"Нужно было рассчитать и смоделировать совершенно новый механизм, чтобы он уместился внутри тонкого корпуса маски, при этом рабочие характеристики тренажера должны были остаться прежними, не ухудшиться", – цитирует пресс-служба Зубрилина.​Созданный тренажер легче и занимает меньше места, его проще взять с собой в дорогу. Маска с помощью крепления надежно держится на лице, и тренажером можно будет пользоваться во время спортивных тренировок, например, бега или силовых упражнений, просто во время ходьбы или бытовых дел, тренируя дыхательную систему.​По мнению разработчиков, тренажер может пригодиться для улучшения состояния не только при заболеваниях бронхов и легких, но также при нарушениях мозгового кровообращения, ишемической болезни сердца, повышенном давлении и стенокардии.​

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ученые, коронавирус covid-19, наука, новости, в мире, россия