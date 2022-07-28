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Ученые создали тренажер-маску для реабилитации после COVID-19
Ученые создали тренажер-маску для реабилитации после COVID-19
Инженеры Самарского национального исследовательского университета им. С. П. Королева разработали компактный медицинский дыхательный тренажер 28.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-28T11:47+0400
2022-07-28T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Специалисты Самарского университета создали тренажер-маску – приспособление можно использовать для восстановления дыхательной и кровеносной систем после COVID-19, пишет РИА Новости.Внешне тренажер представляет собой пластиковую маску, которая надевается на нижнюю часть лица и прикрывающую нос и рот. Проект реализован сотрудниками инжинирингового центра университета совместно с самарской компанией "Самоздрав".​ По словам главы инжинирингового центра Самарского университета Ивана Зубрилина, "Самоздрав", выпускающий медицинские дыхательные тренажеры, обратилась к ним с просьбой разработать более компактный вариант тренажера – в виде одной только маски, надеваемой на лицо, без внешнего блока и соединительной трубки.Стало известно, какие лекарства подешевеют в Грузии с 2023 года &gt;&gt;&gt;"Нужно было рассчитать и смоделировать совершенно новый механизм, чтобы он уместился внутри тонкого корпуса маски, при этом рабочие характеристики тренажера должны были остаться прежними, не ухудшиться", – цитирует пресс-служба Зубрилина.​Созданный тренажер легче и занимает меньше места, его проще взять с собой в дорогу. Маска с помощью крепления надежно держится на лице, и тренажером можно будет пользоваться во время спортивных тренировок, например, бега или силовых упражнений, просто во время ходьбы или бытовых дел, тренируя дыхательную систему.​По мнению разработчиков, тренажер может пригодиться для улучшения состояния не только при заболеваниях бронхов и легких, но также при нарушениях мозгового кровообращения, ишемической болезни сердца, повышенном давлении и стенокардии.​
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ученые, коронавирус covid-19, наука, новости, в мире, россия

Ученые создали тренажер-маску для реабилитации после COVID-19

11:47 28.07.2022 (обновлено: 11:58 28.07.2022)
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкПульсометр на пальце пациента
Пульсометр на пальце пациента - Sputnik Грузия, 1920, 28.07.2022
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
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Инженеры Самарского национального исследовательского университета им. С. П. Королева разработали компактный медицинский дыхательный тренажер
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Специалисты Самарского университета создали тренажер-маску – приспособление можно использовать для восстановления дыхательной и кровеносной систем после COVID-19, пишет РИА Новости.
Этот компактный медицинский дыхательный тренажер можно применять как для спортивных тренировок, так и для восстановления дыхательной и кровеносной систем после различных заболеваний, в том числе коронавируса.
Внешне тренажер представляет собой пластиковую маску, которая надевается на нижнюю часть лица и прикрывающую нос и рот. Проект реализован сотрудниками инжинирингового центра университета совместно с самарской компанией "Самоздрав".​
По словам главы инжинирингового центра Самарского университета Ивана Зубрилина, "Самоздрав", выпускающий медицинские дыхательные тренажеры, обратилась к ним с просьбой разработать более компактный вариант тренажера – в виде одной только маски, надеваемой на лицо, без внешнего блока и соединительной трубки.
Стало известно, какие лекарства подешевеют в Грузии с 2023 года >>>
"Нужно было рассчитать и смоделировать совершенно новый механизм, чтобы он уместился внутри тонкого корпуса маски, при этом рабочие характеристики тренажера должны были остаться прежними, не ухудшиться", – цитирует пресс-служба Зубрилина.​
Созданный тренажер легче и занимает меньше места, его проще взять с собой в дорогу. Маска с помощью крепления надежно держится на лице, и тренажером можно будет пользоваться во время спортивных тренировок, например, бега или силовых упражнений, просто во время ходьбы или бытовых дел, тренируя дыхательную систему.​
По мнению разработчиков, тренажер может пригодиться для улучшения состояния не только при заболеваниях бронхов и легких, но также при нарушениях мозгового кровообращения, ишемической болезни сердца, повышенном давлении и стенокардии.​
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