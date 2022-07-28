https://sputnik-georgia.ru/20220728/uchenye-sozdali-trenazher-masku-dlya-reabilitatsii-posle-covid-19-268956081.html
Ученые создали тренажер-маску для реабилитации после COVID-19
Ученые создали тренажер-маску для реабилитации после COVID-19
Инженеры Самарского национального исследовательского университета им. С. П. Королева разработали компактный медицинский дыхательный тренажер 28.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-28T11:47+0400
2022-07-28T11:47+0400
2022-07-28T11:58+0400
ученые
коронавирус covid-19
наука
новости
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250823437_0:201:2927:1847_1920x0_80_0_0_bc2b787acc1d7a112760d49e3183ae0d.jpg
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Специалисты Самарского университета создали тренажер-маску – приспособление можно использовать для восстановления дыхательной и кровеносной систем после COVID-19, пишет РИА Новости.Внешне тренажер представляет собой пластиковую маску, которая надевается на нижнюю часть лица и прикрывающую нос и рот. Проект реализован сотрудниками инжинирингового центра университета совместно с самарской компанией "Самоздрав". По словам главы инжинирингового центра Самарского университета Ивана Зубрилина, "Самоздрав", выпускающий медицинские дыхательные тренажеры, обратилась к ним с просьбой разработать более компактный вариант тренажера – в виде одной только маски, надеваемой на лицо, без внешнего блока и соединительной трубки.Стало известно, какие лекарства подешевеют в Грузии с 2023 года >>>"Нужно было рассчитать и смоделировать совершенно новый механизм, чтобы он уместился внутри тонкого корпуса маски, при этом рабочие характеристики тренажера должны были остаться прежними, не ухудшиться", – цитирует пресс-служба Зубрилина.Созданный тренажер легче и занимает меньше места, его проще взять с собой в дорогу. Маска с помощью крепления надежно держится на лице, и тренажером можно будет пользоваться во время спортивных тренировок, например, бега или силовых упражнений, просто во время ходьбы или бытовых дел, тренируя дыхательную систему.По мнению разработчиков, тренажер может пригодиться для улучшения состояния не только при заболеваниях бронхов и легких, но также при нарушениях мозгового кровообращения, ишемической болезни сердца, повышенном давлении и стенокардии.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250823437_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_298ed3f0e42c154446aea3294843559c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ученые, коронавирус covid-19, наука, новости, в мире, россия
Ученые создали тренажер-маску для реабилитации после COVID-19
11:47 28.07.2022 (обновлено: 11:58 28.07.2022)
Инженеры Самарского национального исследовательского университета им. С. П. Королева разработали компактный медицинский дыхательный тренажер
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik.
Специалисты Самарского университета создали тренажер-маску – приспособление можно использовать для восстановления дыхательной и кровеносной систем после COVID-19, пишет РИА Новости
.
Этот компактный медицинский дыхательный тренажер можно применять как для спортивных тренировок, так и для восстановления дыхательной и кровеносной систем после различных заболеваний, в том числе коронавируса.
Внешне тренажер представляет собой пластиковую маску, которая надевается на нижнюю часть лица и прикрывающую нос и рот. Проект реализован сотрудниками инжинирингового центра университета совместно с самарской компанией "Самоздрав".
По словам главы инжинирингового центра Самарского университета Ивана Зубрилина, "Самоздрав", выпускающий медицинские дыхательные тренажеры, обратилась к ним с просьбой разработать более компактный вариант тренажера – в виде одной только маски, надеваемой на лицо, без внешнего блока и соединительной трубки.
"Нужно было рассчитать и смоделировать совершенно новый механизм, чтобы он уместился внутри тонкого корпуса маски, при этом рабочие характеристики тренажера должны были остаться прежними, не ухудшиться", – цитирует пресс-служба Зубрилина.
Созданный тренажер легче и занимает меньше места, его проще взять с собой в дорогу. Маска с помощью крепления надежно держится на лице, и тренажером можно будет пользоваться во время спортивных тренировок, например, бега или силовых упражнений, просто во время ходьбы или бытовых дел, тренируя дыхательную систему.
По мнению разработчиков, тренажер может пригодиться для улучшения состояния не только при заболеваниях бронхов и легких, но также при нарушениях мозгового кровообращения, ишемической болезни сердца, повышенном давлении и стенокардии.