https://sputnik-georgia.ru/20220728/v-gruziyu-budet-letat-esche-odna-aviakompaniya-268913626.html

В Грузию будет летать еще одна авиакомпания

В Грузию будет летать еще одна авиакомпания

Getjet станет третьей авиакомпаний, которая будет осуществлять полеты в страны Балтии 28.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-28T08:31+0400

2022-07-28T08:31+0400

2022-07-28T08:31+0400

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авиасообщение в грузии

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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Литовская авиакомпания Getjet возобновляет полеты из Вильнюса и Таллина в Батуми, прерванные из-за пандемии коронавируса, сообщает министерство экономики Грузии.Рейсы Вильнюс-Батуми будут осуществляться по понедельникам в период с 1 по 29 августа, а рейсы Таллин-Батуми с 15 по 29 августа.По данным министерства экономики, увеличение рейсов из стран ЕС является приоритетом для Грузии. Из стран Балтии в период с января по июнь включительно в Грузию было осуществлено 14,5 тысячи визитов.Как заявила замминистра экономики Грузии Мариам Квривишвили, страны Балтии для Грузии являются одними из важнейших туристических рынков, и правительство содействует тому, чтобы страну посетило как можно больше визитеров.Getjet станет третьей авиакомпаний, которая будет осуществлять полеты в страны Балтии.Скольких пассажиров приняли аэропорты Грузии с начала года >>Основная часть рейсов в страны Балтии осуществляется через Кутаисский международный аэропорт откуда прилетают самолеты из Риги, Таллина и Вильнюса. В Батуми и Тбилиси прилетают лишь самолеты из Риги.

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грузия, новости, батуми, вильнюс, таллин, туризм, экономика, авиасообщение в грузии