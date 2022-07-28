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В Грузию будет летать еще одна авиакомпания
В Грузию будет летать еще одна авиакомпания
Getjet станет третьей авиакомпаний, которая будет осуществлять полеты в страны Балтии 28.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-28T08:31+0400
2022-07-28T08:31+0400
2022-07-28T08:31+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Литовская авиакомпания Getjet возобновляет полеты из Вильнюса и Таллина в Батуми, прерванные из-за пандемии коронавируса, сообщает министерство экономики Грузии.Рейсы Вильнюс-Батуми будут осуществляться по понедельникам в период с 1 по 29 августа, а рейсы Таллин-Батуми с 15 по 29 августа.По данным министерства экономики, увеличение рейсов из стран ЕС является приоритетом для Грузии. Из стран Балтии в период с января по июнь включительно в Грузию было осуществлено 14,5 тысячи визитов.Как заявила замминистра экономики Грузии Мариам Квривишвили, страны Балтии для Грузии являются одними из важнейших туристических рынков, и правительство содействует тому, чтобы страну посетило как можно больше визитеров.Getjet станет третьей авиакомпаний, которая будет осуществлять полеты в страны Балтии.Скольких пассажиров приняли аэропорты Грузии с начала года >>Основная часть рейсов в страны Балтии осуществляется через Кутаисский международный аэропорт откуда прилетают самолеты из Риги, Таллина и Вильнюса. В Батуми и Тбилиси прилетают лишь самолеты из Риги.
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грузия, новости, батуми, вильнюс, таллин, туризм, экономика, авиасообщение в грузии
В Грузию будет летать еще одна авиакомпания
Getjet станет третьей авиакомпаний, которая будет осуществлять полеты в страны Балтии
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Литовская авиакомпания Getjet возобновляет полеты из Вильнюса и Таллина в Батуми, прерванные из-за пандемии коронавируса, сообщает министерство экономики Грузии.
Рейсы Вильнюс-Батуми будут осуществляться по понедельникам в период с 1 по 29 августа, а рейсы Таллин-Батуми с 15 по 29 августа.
По данным министерства экономики, увеличение рейсов из стран ЕС является приоритетом для Грузии. Из стран Балтии в период с января по июнь включительно в Грузию было осуществлено 14,5 тысячи визитов.
Как заявила замминистра экономики Грузии Мариам Квривишвили, страны Балтии для Грузии являются одними из важнейших туристических рынков, и правительство содействует тому, чтобы страну посетило как можно больше визитеров.
"Мы активно работаем, чтобы в странах Балтии увеличилась узнаваемость Грузии как туристического направления. Увеличение количества прямых полетов с главными городами региона привезет в Грузию больше визитеров, что важно для нашего туристического сектора", – заявила Квривишвили.
Getjet станет третьей авиакомпаний, которая будет осуществлять полеты в страны Балтии.
Основная часть рейсов в страны Балтии осуществляется через Кутаисский международный аэропорт откуда прилетают самолеты из Риги, Таллина и Вильнюса. В Батуми и Тбилиси прилетают лишь самолеты из Риги.