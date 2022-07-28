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Верхний Ларс: пропускная способность и реконструкция

Верхний Ларс: пропускная способность и реконструкция

В настоящее время многосторонний автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс является одним из самых загруженных пунктов пропуска через государственную границу... 28.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-28T20:21+0400

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В летний сезон 2022 года при выезде через МАПП Верхний Ларс из России образовались многокилометровые автомобильные пробки. По данным Северо-Кавказского таможенного управления, основной причиной скопления транспорта на данном участке стало то, что пропускная способность превышена в 5,5 раза по грузовому и в 13,4 раза по легковому транспорту. Большинство легковых автомобилей, следующих через МАПП Верхний Ларс, зарегистрированы на территории государств-членов Евразийского экономического союза: в России, Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане.Таможня Грузии строго контролирует грузы – эксперт>>В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете о пропускной способности МАПП Верхний Ларс и о том, как изменится ситуация в 2023 году, когда будет завершена реконструкция, начатая в марте 2021 года.

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грузия, общество, новости, верхний ларс, армения, беларусь, sputnik, инфографика, инфографика