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Землетрясение произошло у границы Грузии и Азербайджана

Землетрясение произошло у границы Грузии и Азербайджана

Это второе землетрясение у грузино-азербайджанской границы за сегодня 28.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-28T11:26+0400

2022-07-28T11:26+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,0 произошло близ границы Грузии и Азербайджана, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.Подземные толчки были зафиксированы в 10:39 по местному времени, в двух километрах от границы. Сообщений о жертвах или разрушениях не поступало.В Грузии 13 февраля произошло самое мощное с 2012 года землетрясение. Магнитуда составила 6,2. Эпицентр был на юге страны в 100 километрах от Тбилиси. Подземные толчки вызвали повреждения зданий в Дманисском и Марнеульском районах.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети на западе страны. Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель около 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

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