https://sputnik-georgia.ru/20220728/zemletryasenie-proizoshlo-u-granitsy-gruzii-i-azerbaydzhana-268955806.html
Землетрясение произошло у границы Грузии и Азербайджана
Землетрясение произошло у границы Грузии и Азербайджана
Это второе землетрясение у грузино-азербайджанской границы за сегодня 28.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-28T11:26+0400
2022-07-28T11:26+0400
2022-07-28T11:29+0400
землетрясения в грузии
землетрясение
новости
происшествия
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/0e/265968800_0:100:1600:1000_1920x0_80_0_0_ed8b0368a32a3ffeb036c3af014cce27.jpg
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,0 произошло близ границы Грузии и Азербайджана, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.Подземные толчки были зафиксированы в 10:39 по местному времени, в двух километрах от границы. Сообщений о жертвах или разрушениях не поступало.В Грузии 13 февраля произошло самое мощное с 2012 года землетрясение. Магнитуда составила 6,2. Эпицентр был на юге страны в 100 километрах от Тбилиси. Подземные толчки вызвали повреждения зданий в Дманисском и Марнеульском районах.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети на западе страны. Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель около 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/0e/265968800_67:0:1534:1100_1920x0_80_0_0_0d93824a99fe286c41d2c8a309e848cc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
землетрясения в грузии, землетрясение, новости, происшествия, грузия
Землетрясение произошло у границы Грузии и Азербайджана
11:26 28.07.2022 (обновлено: 11:29 28.07.2022)
Это второе землетрясение у грузино-азербайджанской границы за сегодня
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik.
Землетрясение магнитудой 4,0 произошло близ границы Грузии и Азербайджана, сообщает
Национальный центр сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 10:39 по местному времени, в двух километрах от границы. Сообщений о жертвах или разрушениях не поступало.
Это второе землетрясение у грузино-азербайджанской границы за сегодня: первое было зафиксировано недалеко от границы (8 км) в 03:48 по тбилисскому времени. По данным Национального центра сейсмического мониторинга, сила толчков составила 4,3 балла.
В Грузии 13 февраля произошло самое мощное с 2012 года землетрясение. Магнитуда составила 6,2. Эпицентр был на юге страны в 100 километрах от Тбилиси. Подземные толчки вызвали повреждения зданий в Дманисском и Марнеульском районах.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети на западе страны. Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель около 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.