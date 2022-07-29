https://sputnik-georgia.ru/20220729/analitiki-zhdut-buma-prodazhi-nedvizhimosti-v-2022-godu-v-tbilisi-i-batumi-268947341.html
Аналитики ждут бума продажи недвижимости в 2022 году в Тбилиси и Батуми
Аналитики ждут бума продажи недвижимости в 2022 году в Тбилиси и Батуми
Активность рынка может упасть в 2023-2024 годах из-за пересмотра правил выдачи разрешений на строительство, говорится в исследовании 29.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-29T09:01+0400
2022-07-29T09:01+0400
2022-07-29T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Аналитики TBC Сapital ожидают рост числа сделок и цен на продаваемую недвижимость в Батуми и Тбилиси в 2022 году, говорится в аналитическом отчете компании.В тоже время аналитики подчеркивают, что активность рынка может упасть в 2023-2024 годах из-за пересмотра правил выдачи разрешений на строительство и сокращения в связи с этим числа разрешений.При этом TBC Сapital отмечает, что средние цены на продажу недвижимости в Батуми в первом квартале 2022 года снизились на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года , из-за высокой доли дешевой недвижимости, в тоже время цены на аренду жилья подскочили вдвое из-за большого спроса со стороны мигрантов и восстановления туризма.Что касается Тбилиси, то в первом квартале 2022 года в столице наблюдался рост цен на продажу жилья. Средние цены на продажу выросли на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что касается цен на аренду, то они также выросли вдвое по тем же причинам, что и в Батуми.Цены на жилую недвижимость в Тбилиси продолжают расти – новая статистика >>В тоже время аналитики отмечают, что помимо Тбилиси и Батуми, дорогая недвижимость стала появляться в Кутаиси, Телави и Рустави. Однако в тоже время во всех крупных городах Грузии идет увеличение спроса на малогабаритное жилье.Аналитики отмечают, что последнее связано с уменьшением числа членов семей в Грузии и, соответственно, снижением требования на большое жилье.
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грузия, экономика, новости, тбилиси, батуми, недвижимость, недвижимость в тбилиси
Аналитики ждут бума продажи недвижимости в 2022 году в Тбилиси и Батуми
Активность рынка может упасть в 2023-2024 годах из-за пересмотра правил выдачи разрешений на строительство, говорится в исследовании
ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Аналитики TBC Сapital ожидают рост числа сделок и цен на продаваемую недвижимость в Батуми и Тбилиси в 2022 году, говорится в аналитическом отчете компании.
По данным TBC Сapital буму продажи недвижимости будут способствовать высокие доходы, стабильный обменный курс лари к доллару США и увеличение спроса на недвижимость со стороны иностранных граждан. Также немалую роль сыграет и восстановление туризма и рост цен на строительные материалы.
В тоже время аналитики подчеркивают, что активность рынка может упасть в 2023-2024 годах из-за пересмотра правил выдачи разрешений на строительство и сокращения в связи с этим числа разрешений.
При этом TBC Сapital
отмечает, что средние цены на продажу недвижимости в Батуми в первом квартале 2022 года снизились на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года , из-за высокой доли дешевой недвижимости, в тоже время цены на аренду жилья подскочили вдвое из-за большого спроса со стороны мигрантов и восстановления туризма.
Что касается Тбилиси, то в первом квартале 2022 года в столице наблюдался рост цен на продажу жилья. Средние цены на продажу выросли на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что касается цен на аренду, то они также выросли вдвое по тем же причинам, что и в Батуми.
В тоже время аналитики отмечают, что помимо Тбилиси и Батуми, дорогая недвижимость стала появляться в Кутаиси, Телави и Рустави. Однако в тоже время во всех крупных городах Грузии идет увеличение спроса на малогабаритное жилье.
Аналитики отмечают, что последнее связано с уменьшением числа членов семей в Грузии и, соответственно, снижением требования на большое жилье.