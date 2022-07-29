https://sputnik-georgia.ru/20220729/gruziya-planiruet-bolshe-ispolzovat-mestnye-energoresursy-269014185.html
Грузия планирует больше использовать местные энергоресурсы
Грузия планирует больше использовать местные энергоресурсы
Грузия предпримет эффективные шаги по снижению зависимости от зарубежных поставщиков энергоносителей, заявил замминистра 29.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-29T20:52+0400
2022-07-29T20:52+0400
2022-07-29T21:00+0400
грузия
новости
экономика
ромео микаутадзе
usaid
энергетика грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/17/265434798_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_b04d6fe5391ef9791a5e03113cc83c30.jpg
ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Грузия больше внимания будет уделять обеспечению прозрачности энергетического рынка страны и использованию местных энергоресурсов.Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий углубление сотрудничества в направлении развития энергетического сектора Грузии, подписали заместитель министра экономики и устойчивого развития Ромео Микутадзе совместно с исполняющей обязанности директора миссии Агентства США по международному развитию (USAID) Клэр Мейсон.По словам заместителя министра Ромео Микаутадзе, в меморандуме определены основные направления, которые будут приоритетными в направлении углубления сотрудничества с американской стороной в сфере энергетики.Эксперт: разработка месторождения в Грузии поможет снизить ее энергозависимость >>По его словам, больше внимания будет уделяться обеспечению прозрачности энергетического рынка страны и использованию местных энергоресурсов. Кроме того, будут предприняты более эффективные шаги по снижению зависимости от зарубежных поставщиков энергоносителей и укреплению энергетической безопасности.Меморандум о взаимопонимании направлен на устойчивое сотрудничество для укрепления энергетического сектора Грузии.Меморандум включает четыре стратегические цели:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/17/265434798_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_98549d620e392562dc9f2eb4c95334e7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, ромео микаутадзе, usaid, энергетика грузии
Грузия планирует больше использовать местные энергоресурсы
20:52 29.07.2022 (обновлено: 21:00 29.07.2022)
Грузия предпримет эффективные шаги по снижению зависимости от зарубежных поставщиков энергоносителей, заявил замминистра
ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Грузия больше внимания будет уделять обеспечению прозрачности энергетического рынка страны и использованию местных энергоресурсов.
Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий углубление сотрудничества в направлении развития энергетического сектора Грузии, подписали заместитель министра экономики и устойчивого развития Ромео Микутадзе совместно с исполняющей обязанности директора миссии Агентства США по международному развитию (USAID) Клэр Мейсон.
По словам заместителя министра Ромео Микаутадзе, в меморандуме определены основные направления, которые будут приоритетными в направлении углубления сотрудничества с американской стороной в сфере энергетики.
По его словам, больше внимания будет уделяться обеспечению прозрачности энергетического рынка страны и использованию местных энергоресурсов. Кроме того, будут предприняты более эффективные шаги по снижению зависимости от зарубежных поставщиков энергоносителей и укреплению энергетической безопасности.
Меморандум о взаимопонимании направлен на устойчивое сотрудничество для укрепления энергетического сектора Грузии.
Меморандум включает четыре стратегические цели:
Укрепление энергетической безопасности Грузии в долгосрочной политике;
Продвижение инвестиций в направлении использования возобновляемых источников энергии;
Повышение институционального потенциала Грузии для устойчивого управления энергетическим рынком;
Повышение устойчивости энергетического сектора за счет усиления кибербезопасности.