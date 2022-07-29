https://sputnik-georgia.ru/20220729/gruziya-planiruet-bolshe-ispolzovat-mestnye-energoresursy-269014185.html

Грузия планирует больше использовать местные энергоресурсы

Грузия планирует больше использовать местные энергоресурсы

Грузия предпримет эффективные шаги по снижению зависимости от зарубежных поставщиков энергоносителей, заявил замминистра 29.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-29T20:52+0400

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ромео микаутадзе

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энергетика грузии

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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Грузия больше внимания будет уделять обеспечению прозрачности энергетического рынка страны и использованию местных энергоресурсов.Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий углубление сотрудничества в направлении развития энергетического сектора Грузии, подписали заместитель министра экономики и устойчивого развития Ромео Микутадзе совместно с исполняющей обязанности директора миссии Агентства США по международному развитию (USAID) Клэр Мейсон.По словам заместителя министра Ромео Микаутадзе, в меморандуме определены основные направления, которые будут приоритетными в направлении углубления сотрудничества с американской стороной в сфере энергетики.Эксперт: разработка месторождения в Грузии поможет снизить ее энергозависимость >>По его словам, больше внимания будет уделяться обеспечению прозрачности энергетического рынка страны и использованию местных энергоресурсов. Кроме того, будут предприняты более эффективные шаги по снижению зависимости от зарубежных поставщиков энергоносителей и укреплению энергетической безопасности.Меморандум о взаимопонимании направлен на устойчивое сотрудничество для укрепления энергетического сектора Грузии.Меморандум включает четыре стратегические цели:

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грузия, новости, экономика, ромео микаутадзе, usaid, энергетика грузии