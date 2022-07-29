https://sputnik-georgia.ru/20220729/kogda-stanet-izvestna-prichina-krusheniya-vertoleta-otvet-mvd-gruzii-269016993.html
Когда станет известна причина крушения вертолета: ответ МВД Грузии
Когда станет известна причина крушения вертолета: ответ МВД Грузии
На данный момент спасатели работают над извлечением тел погибших из ущелья 29.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-29T22:41+0400
2022-07-29T22:41+0400
2022-07-29T22:58+0400
грузия
происшествия
новости
гудаури
мвд грузии
вахтанг гомелаури
крушение вертолета
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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Версий о причине крушения вертолета пограничной полиции может быть несколько, заявил министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури.Вертолет пограничной полиции, на борту которого находились восемь человек, потерпел крушение во время операции по спасению парапланеристов в горах Гудаури. Погибли все, находившиеся на борту, а также один из парапланеристов.При этом он отметил, что на данный момент спасатели работают над извлечением тел погибших из ущелья."Наша задача как можно скорее извлечь тела и доставить их в прозектуру. Спасательная операция продлится до глубокой ночи и может быть до утра, хотя я думаю, что она завершится быстрее", - сказал Гомелаури.По версии МВД, 29 июля на территории Гудаури во время полета на параплане два человека упали на скалистый склон, на помощь пострадавшим вылетел принадлежащий пограничной полиции вертолет, который потерял управление и потерпел крушение.В Грузии 30 июля объявлен Днем траура >>На борту, по уточненным данным, находились четыре члена экипажа вертолета, два спасателя Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии и два медика центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи.Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта".
гудаури
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грузия, происшествия, новости, гудаури, мвд грузии, вахтанг гомелаури, крушение вертолета
Когда станет известна причина крушения вертолета: ответ МВД Грузии
22:41 29.07.2022 (обновлено: 22:58 29.07.2022)
На данный момент спасатели работают над извлечением тел погибших из ущелья
ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Версий о причине крушения вертолета пограничной полиции может быть несколько, заявил министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури.
Вертолет пограничной полиции, на борту которого находились восемь человек, потерпел крушение во время операции по спасению парапланеристов в горах Гудаури. Погибли все, находившиеся на борту, а также один из парапланеристов.
"То, что я видел на видео: хвост вертолета зацепился за скалу и после вертолет потерял управление. Чем это было вызвано – ошибкой, неисправностью или климатическими условиями – ветром, ответит экспертиза", - сказал Гомелаури.
При этом он отметил, что на данный момент спасатели работают над извлечением тел погибших из ущелья.
"Наша задача как можно скорее извлечь тела и доставить их в прозектуру. Спасательная операция продлится до глубокой ночи и может быть до утра, хотя я думаю, что она завершится быстрее", - сказал Гомелаури.
По версии МВД, 29 июля на территории Гудаури во время полета на параплане два человека упали на скалистый склон, на помощь пострадавшим вылетел принадлежащий пограничной полиции вертолет, который потерял управление и потерпел крушение.
На борту, по уточненным данным, находились четыре члена экипажа вертолета, два спасателя Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии и два медика центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи.
Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта".