https://sputnik-georgia.ru/20220729/kogda-stanet-izvestna-prichina-krusheniya-vertoleta-otvet-mvd-gruzii-269016993.html

Когда станет известна причина крушения вертолета: ответ МВД Грузии

Когда станет известна причина крушения вертолета: ответ МВД Грузии

На данный момент спасатели работают над извлечением тел погибших из ущелья 29.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-29T22:41+0400

2022-07-29T22:41+0400

2022-07-29T22:58+0400

грузия

происшествия

новости

гудаури

мвд грузии

вахтанг гомелаури

крушение вертолета

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24854/60/248546080_0:51:2048:1203_1920x0_80_0_0_d6720ea06efe2eb2ba53a4c81bf5dcd6.jpg

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Версий о причине крушения вертолета пограничной полиции может быть несколько, заявил министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури.Вертолет пограничной полиции, на борту которого находились восемь человек, потерпел крушение во время операции по спасению парапланеристов в горах Гудаури. Погибли все, находившиеся на борту, а также один из парапланеристов.При этом он отметил, что на данный момент спасатели работают над извлечением тел погибших из ущелья."Наша задача как можно скорее извлечь тела и доставить их в прозектуру. Спасательная операция продлится до глубокой ночи и может быть до утра, хотя я думаю, что она завершится быстрее", - сказал Гомелаури.По версии МВД, 29 июля на территории Гудаури во время полета на параплане два человека упали на скалистый склон, на помощь пострадавшим вылетел принадлежащий пограничной полиции вертолет, который потерял управление и потерпел крушение.В Грузии 30 июля объявлен Днем траура >>На борту, по уточненным данным, находились четыре члена экипажа вертолета, два спасателя Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии и два медика центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи.Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта".

гудаури

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, происшествия, новости, гудаури, мвд грузии, вахтанг гомелаури, крушение вертолета