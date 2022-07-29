https://sputnik-georgia.ru/20220729/v-gruzii-30-iyulya-obyavlen-dnem-traura-269015848.html

В Грузии 30 июля объявлен днем траура

В Грузии 30 июля объявлен днем траура

Вертолет пограничной полиции, на борту которого находились восемь человек, потерпел крушение во время операции по спасению парапланеристов 29.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-29T21:48+0400

2022-07-29T21:48+0400

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гудаури

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траур

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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил 30 июля в Грузии днем траура из-за трагедии в Гудаури, во время которой погибли 9 человек.Вертолет пограничной полиции, на борту которого находились восемь человек, потерпел крушение во время операции по спасению парапланеристов в горах Гудаури. Погибли все, находившиеся на борту, а также один из двух парапланеристов.По версии МВД, 29 июля на территории Гудаури во время полета на параплане два человека упали на скалистый склон, на помощь пострадавшим вылетел принадлежащий пограничной полиции вертолет, который потерял управление и потерпел крушение.На борту, по уточненным данным, находились четыре члена экипажа вертолета, два спасателя Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии и два медика центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи.Крушение спасательного вертолета в горах Грузии: возбуждено уголовное дело >>Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта".

гудаури

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грузия, новости, происшествия, гудаури, крушение вертолета, траур