https://sputnik-georgia.ru/20220729/kto-pretenduet-na-post-glavy-tsik-gruzii-268975818.html
Кто претендует на пост главы ЦИК Грузии
Кто претендует на пост главы ЦИК Грузии
Президенту Грузии предстоит отобрать как минимум по два кандидата и представить их в парламент 29.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-29T07:01+0400
2022-07-29T07:01+0400
2022-07-29T07:01+0400
грузия
политика
новости
цик грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260121058_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_9b288b529c79d91240c65ed5bb3d77db.jpg
ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Прием заявок на пост председателя Центральной избирательной комиссии Грузии и членов комиссии завершен – президент страны опубликовала полный список кандидатов.Всего на пост председателя ЦИК подали заявки пять кандидатов, а на два места в комиссии – семь человек.Теперь президенту Грузии предстоит отобрать как минимум по два кандидата на три вакантных места и представить их в парламент.В августе истекает срок полномочий действующего главы ЦИК Георгия Каландаришвили и членов ЦИК Майи Заридзе и Гии Цацашвили. Все трое были избраны парламентом в феврале на полгода.На третий круг: Каландаришвили вновь будет претендовать на пост главы ЦИК Грузии>>По закону глава ЦИК Грузии и члены комиссии избираются 2/3 голосов депутатов сроком на пять лет. В противном случае проходит повторное голосование, и тогда для принятия решения парламенту достаточно простого большинства, то есть 76 голосов. В таком случае срок полномочий составляет лишь полгода.Первый раз Каландаришвили при поддержке только правящей партии стал главой ЦИК в августе прошлого года на шесть месяцев. Второй раз его переизбрали на эту должность в феврале этого года.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260121058_87:0:1226:854_1920x0_80_0_0_8bda3b1dbcfe40067c6c046014105b85.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости, цик грузии
Кто претендует на пост главы ЦИК Грузии
Президенту Грузии предстоит отобрать как минимум по два кандидата и представить их в парламент
ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Прием заявок на пост председателя Центральной избирательной комиссии Грузии и членов комиссии завершен – президент страны опубликовала полный список кандидатов.
Всего на пост председателя ЦИК подали заявки пять кандидатов, а на два места в комиссии – семь человек.
Теперь президенту Грузии предстоит отобрать как минимум по два кандидата на три вакантных места и представить их в парламент.
На пост председателя ЦИК претендуют действующий председатель избирательной комиссии Георгий Каландаришвили, руководитель группы мониторинга обучения ЦИК Грузии Реваз Эгадзе, основатель Ассоциации энергетиков Грузии Георгий Шаишмелашвили, учитель физики и математики Нанули Бебия и лектор и автор учебников по юриспруденции Тамар Алпаидзе.
В августе истекает срок полномочий действующего главы ЦИК Георгия Каландаришвили и членов ЦИК Майи Заридзе и Гии Цацашвили. Все трое были избраны парламентом в феврале на полгода.
По закону глава ЦИК Грузии и члены комиссии избираются 2/3 голосов депутатов сроком на пять лет. В противном случае проходит повторное голосование, и тогда для принятия решения парламенту достаточно простого большинства, то есть 76 голосов. В таком случае срок полномочий составляет лишь полгода.
Первый раз Каландаришвили при поддержке только правящей партии стал главой ЦИК в августе прошлого года на шесть месяцев. Второй раз его переизбрали на эту должность в феврале этого года.