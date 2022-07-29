https://sputnik-georgia.ru/20220729/kto-pretenduet-na-post-glavy-tsik-gruzii-268975818.html

Кто претендует на пост главы ЦИК Грузии

Кто претендует на пост главы ЦИК Грузии

Президенту Грузии предстоит отобрать как минимум по два кандидата и представить их в парламент 29.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-29T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Прием заявок на пост председателя Центральной избирательной комиссии Грузии и членов комиссии завершен – президент страны опубликовала полный список кандидатов.Всего на пост председателя ЦИК подали заявки пять кандидатов, а на два места в комиссии – семь человек.Теперь президенту Грузии предстоит отобрать как минимум по два кандидата на три вакантных места и представить их в парламент.В августе истекает срок полномочий действующего главы ЦИК Георгия Каландаришвили и членов ЦИК Майи Заридзе и Гии Цацашвили. Все трое были избраны парламентом в феврале на полгода.На третий круг: Каландаришвили вновь будет претендовать на пост главы ЦИК Грузии>>По закону глава ЦИК Грузии и члены комиссии избираются 2/3 голосов депутатов сроком на пять лет. В противном случае проходит повторное голосование, и тогда для принятия решения парламенту достаточно простого большинства, то есть 76 голосов. В таком случае срок полномочий составляет лишь полгода.Первый раз Каландаришвили при поддержке только правящей партии стал главой ЦИК в августе прошлого года на шесть месяцев. Второй раз его переизбрали на эту должность в феврале этого года.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, политика, новости, цик грузии