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МВД Грузии ввело временный запрет на парапланы
МВД Грузии ввело временный запрет на парапланы
Полеты на парапланах представляют собой большую проблему. Не проходит и недели без спасательной операции, заявил министр 29.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-29T22:16+0400
2022-07-29T22:16+0400
2022-07-29T22:33+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Министерство внутренних дел выступило с инициативой ввести запрет на полеты парапланов в ближайшие нескольких дней.В пятницу в горах Гудаури упал параплан, отправившийся на помощь вертолет потерпел крушение. В результате погибло девять человек, выжил только инструктор параплана.При этом он выступил с инициативой изучить вопрос полетов парапланов в горах Гудаури."Полеты на парапланах представляют собой большую проблему. Не проходит и недели без спасательной операции и подключения вертолета. Есть также факты гибели. Мы должны поработать над тем, чтобы или ужесточить регуляции, или вовсе запретить полеты. Тут сложно, я не знаю, почему так происходит падение парапланов: вопрос ветра, ущелья или лицензии парапланеристов. Мы углубленно изучим этот вопрос", - сказал Гомелаури.В Грузии 30 июля объявлен Днем траура >>По версии МВД, 29 июля на территории Гудаури во время полета на параплане два человека упали на скалистый склон, на помощь пострадавшим вылетел принадлежащий пограничной полиции вертолет, который потерял управление и потерпел крушение.На борту, по уточненным данным, находились: четыре члена экипажа вертолета, два спасателя Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии и два медика центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи.
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грузия, происшествия, новости, гудаури, мвд грузии, вахтанг гомелаури, крушение вертолета
МВД Грузии ввело временный запрет на парапланы
22:16 29.07.2022 (обновлено: 22:33 29.07.2022)
Полеты на парапланах представляют собой большую проблему. Не проходит и недели без спасательной операции, заявил министр
ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Министерство внутренних дел выступило с инициативой ввести запрет на полеты парапланов в ближайшие нескольких дней.
В пятницу в горах Гудаури упал параплан, отправившийся на помощь вертолет потерпел крушение. В результате погибло девять человек, выжил только инструктор параплана.
"Пока мы не получим ответы на все вопросы, полеты в эти дни будут приостановлены", - сказал министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури.
При этом он выступил с инициативой изучить вопрос полетов парапланов в горах Гудаури.
"Полеты на парапланах представляют собой большую проблему. Не проходит и недели без спасательной операции и подключения вертолета. Есть также факты гибели. Мы должны поработать над тем, чтобы или ужесточить регуляции, или вовсе запретить полеты. Тут сложно, я не знаю, почему так происходит падение парапланов: вопрос ветра, ущелья или лицензии парапланеристов. Мы углубленно изучим этот вопрос", - сказал Гомелаури.
По версии МВД, 29 июля на территории Гудаури во время полета на параплане два человека упали на скалистый склон, на помощь пострадавшим вылетел принадлежащий пограничной полиции вертолет, который потерял управление и потерпел крушение.
На борту, по уточненным данным, находились: четыре члена экипажа вертолета, два спасателя Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии и два медика центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи.