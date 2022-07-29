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МВД Грузии ввело временный запрет на парапланы
МВД Грузии ввело временный запрет на парапланы
Полеты на парапланах представляют собой большую проблему. Не проходит и недели без спасательной операции, заявил министр 29.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-29T22:16+0400
2022-07-29T22:33+0400
грузия
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гудаури
мвд грузии
вахтанг гомелаури
крушение вертолета
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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Министерство внутренних дел выступило с инициативой ввести запрет на полеты парапланов в ближайшие нескольких дней.В пятницу в горах Гудаури упал параплан, отправившийся на помощь вертолет потерпел крушение. В результате погибло девять человек, выжил только инструктор параплана.При этом он выступил с инициативой изучить вопрос полетов парапланов в горах Гудаури."Полеты на парапланах представляют собой большую проблему. Не проходит и недели без спасательной операции и подключения вертолета. Есть также факты гибели. Мы должны поработать над тем, чтобы или ужесточить регуляции, или вовсе запретить полеты. Тут сложно, я не знаю, почему так происходит падение парапланов: вопрос ветра, ущелья или лицензии парапланеристов. Мы углубленно изучим этот вопрос", - сказал Гомелаури.В Грузии 30 июля объявлен Днем траура &gt;&gt;По версии МВД, 29 июля на территории Гудаури во время полета на параплане два человека упали на скалистый склон, на помощь пострадавшим вылетел принадлежащий пограничной полиции вертолет, который потерял управление и потерпел крушение.На борту, по уточненным данным, находились: четыре члена экипажа вертолета, два спасателя Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии и два медика центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи.
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грузия, происшествия, новости, гудаури, мвд грузии, вахтанг гомелаури, крушение вертолета

МВД Грузии ввело временный запрет на парапланы

22:16 29.07.2022 (обновлено: 22:33 29.07.2022)
© AP Photo / Patrick PleulМужчина на параплане в виде колесницы с оленями летает над Одером, Германия
Мужчина на параплане в виде колесницы с оленями летает над Одером, Германия - Sputnik Грузия, 1920, 29.07.2022
© AP Photo / Patrick Pleul
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Полеты на парапланах представляют собой большую проблему. Не проходит и недели без спасательной операции, заявил министр
ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Министерство внутренних дел выступило с инициативой ввести запрет на полеты парапланов в ближайшие нескольких дней.
В пятницу в горах Гудаури упал параплан, отправившийся на помощь вертолет потерпел крушение. В результате погибло девять человек, выжил только инструктор параплана.
"Пока мы не получим ответы на все вопросы, полеты в эти дни будут приостановлены", - сказал министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури.
При этом он выступил с инициативой изучить вопрос полетов парапланов в горах Гудаури.
"Полеты на парапланах представляют собой большую проблему. Не проходит и недели без спасательной операции и подключения вертолета. Есть также факты гибели. Мы должны поработать над тем, чтобы или ужесточить регуляции, или вовсе запретить полеты. Тут сложно, я не знаю, почему так происходит падение парапланов: вопрос ветра, ущелья или лицензии парапланеристов. Мы углубленно изучим этот вопрос", - сказал Гомелаури.
В Грузии 30 июля объявлен Днем траура >>
По версии МВД, 29 июля на территории Гудаури во время полета на параплане два человека упали на скалистый склон, на помощь пострадавшим вылетел принадлежащий пограничной полиции вертолет, который потерял управление и потерпел крушение.
На борту, по уточненным данным, находились: четыре члена экипажа вертолета, два спасателя Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии и два медика центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи.
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