https://sputnik-georgia.ru/20220729/mvd-gruzii-vvelo-vremennyy-zapret-na-paraplany-269016436.html

МВД Грузии ввело временный запрет на парапланы

МВД Грузии ввело временный запрет на парапланы

Полеты на парапланах представляют собой большую проблему. Не проходит и недели без спасательной операции, заявил министр 29.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-29T22:16+0400

2022-07-29T22:16+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Министерство внутренних дел выступило с инициативой ввести запрет на полеты парапланов в ближайшие нескольких дней.В пятницу в горах Гудаури упал параплан, отправившийся на помощь вертолет потерпел крушение. В результате погибло девять человек, выжил только инструктор параплана.При этом он выступил с инициативой изучить вопрос полетов парапланов в горах Гудаури."Полеты на парапланах представляют собой большую проблему. Не проходит и недели без спасательной операции и подключения вертолета. Есть также факты гибели. Мы должны поработать над тем, чтобы или ужесточить регуляции, или вовсе запретить полеты. Тут сложно, я не знаю, почему так происходит падение парапланов: вопрос ветра, ущелья или лицензии парапланеристов. Мы углубленно изучим этот вопрос", - сказал Гомелаури.В Грузии 30 июля объявлен Днем траура >>По версии МВД, 29 июля на территории Гудаури во время полета на параплане два человека упали на скалистый склон, на помощь пострадавшим вылетел принадлежащий пограничной полиции вертолет, который потерял управление и потерпел крушение.На борту, по уточненным данным, находились: четыре члена экипажа вертолета, два спасателя Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии и два медика центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи.

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грузия, происшествия, новости, гудаури, мвд грузии, вахтанг гомелаури, крушение вертолета