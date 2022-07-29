https://sputnik-georgia.ru/20220729/okno-v-proshloe--o-samykh-izvestnykh-tiflisskikh-fotografakh-262690770.html

Окно в прошлое – о самых известных тифлисских фотографах

Окно в прошлое – о самых известных тифлисских фотографах

Автор "Прогулок по Тифлису" вспоминает самых первых и самых выдающихся фотографов, сделавших имя не только в Грузии, но и далеко за ее пределами 29.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-29T14:14+0400

2022-07-29T14:14+0400

2022-07-29T14:14+0400

грузия

аналитика

колумнисты

тбилиси

прогулки по тифлису

фотография

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/09/262726492_0:140:1294:868_1920x0_80_0_0_f91a5dfedba91476070c2a290c66258d.jpg

Так сложилось, что Грузия всегда бывала впереди планеты всей. Первый рок-фестиваль, первый джаз-фестиваль, первая телевизионная передача о европейском кинематографе. Была такая на грузинском телеканале, называлась "Иллюзион". И еще много чего другого, доказывающее то, что Грузия во все времена стояла неким особняком. И опережала своими передовыми идеями соседей. Причем не только в советские времена.Еще в дореволюционном Тифлисе существовали ателье, которые содержали фотографы-женщины. Трудно такое представить, но факт. Этих ателье было не одно и не два, а несколько. Одна из таких хозяек ателье, фотограф Елизавета Гавриловна Мушегян, даже получила награду от князя Михаила Николаевича "Большую серебряную медаль" за прекрасные фотографические изображения". Успех ее ателье, что находилось на Дворцовой улице, приходится на 1890-е годы, тогда как другие "женские" ателье пользовались успехом уже в 70-е годы XIX века.По некоторым сведениям, первое ателье открылось в Тифлисе в декабре 1856 года. Всего каких-нибудь 24 года спустя после первой в истории человечества фотографии, сделанной французом Жозефом Нисефором Ньепсом. Первое ателье располагалось на Эриванской площади. И содержал его французский подданный Симон Мориц. Ближе к 60-м годам в Тифлисе появились салоны А. Окуловского, Л. Гольдштейна, Ф. Хламова и других фотографов. Фотографическое искусство набирало все больше популярности."Сасуратхато" – альма-матер грузинской фотографииАлександр Роинашвили, или как его в детстве называли Сандро, родился в Душети, в семье бедного мастерового. Мальчик рано осиротел и по достижению 14 лет был устроен помощником в мастерскую к фотографу Ф. Хламову. Дело это настолько увлекло мальчика, что он вскоре стал правой рукой фотографа. А еще через некоторое время и вовсе получил в подарок от своего учителя аппаратуру. Так благодаря помощи Хламова, Роинашвили открывает собственную фотомастерскую "Сасуратхато", название которой переводится примерно как место, где рисуются фотографии. Очень скоро мастерская становится местом встречи грузинской интеллигенции. Здесь собираются писатели, общественные деятели, актеры. В этих стенах рождаются портреты столпов грузинской литературы – Ильи Чавчавадзе, Акакия Церетели, Важа Пшавела и других.Жизнь Роинашвили круто меняется после женитьбы. С супругой у Сандро постоянные размолвки. По некоторым сведениям, она не разделяла его любви к фотографии и осуждала за щедрость, которую он проявлял в отношении своих молодых товарищей, нуждающихся в помощи. В итоге Роинашвили уходит от супруги и уезжает в Дагестан. Там, среди горцев, он с головой уходит в любимую работу. Фиксирует картины жизни и собирает старые предметы быта. К фотографии теперь добавляется еще одно увлечение – коллекционирование старых вещей.Роинашвили возвращается в Грузию спустя восемь лет. Причем возвращается с передвижным музеем. Он в общем-то организовывает этот музей прямо по дороге домой. Останавливается по пути, демонстрирует собранную им старинную утварь. Показывает снятые стереотипом кавказские виды природы и людей. Роинашвили постоянно пополняет свою передвижную коллекцию. Едет в Саратов, где издает "Каталог кавказского передвижного музея". В этом каталоге оказывается собранным 800 предметов быта и монеты. Оттуда Роинашвили направляется в Санкт-Петербург, потом в Москву."Есть только – да или нет": дом-летопись одной из самых знаменитых грузинских семей >>>В апреле 1893 года в мастерской Роинашвили прошло первое собрание Общества фотографов-любителей Грузии. Газета "Кавказ" печатала информацию о работе Общества: "В воскресенье, 17 мая, члены Тифлисского общества любителей фотографов провели экскурсию в один из парков Веры. В программе было опробовать камеру новейшей конструкции. После съемки определенных видов групп произошел ужин. Вечером члены Общества слушали выступление секретаря Бакинского общества фотографов А. Мишона об историческом пути развития Общества".23 апреля 1897 года состоялась первая масштабная выставка, организованная этим обществом. Экспозиция прошла в здании Военного музея (ныне Художественная галерея) на Головинском проспекте. Награды на открытии были вручены как участникам выставки, так и основателям Общества Д. Корганову и А. Роинашвили.Алксандр Роинашвили был не просто первым грузинским фотографом, создавшим передвижной музей. Он создал первую грузинскую фотографическую школу, в которой изначально обучалось 17 учеников. И обеспечивал этих ребят едой и одеждой, причем делал это безвозмездно.Из жизни Александр Роинашвили ушел в 52 года. За несколько лет до своей кончины, он написал завещание, в котором все свое богатое наследие завещал Обществу по распространению грамотности среди грузин, членом которого являлся.После ухода из жизни фотографа, общество из-за финансовых проблем начало сдавать в аренду "Сасуратхато". Постепенно и мастерская, и экспонаты, собранные Александром Роинашвили, начали приходить в негодность. И тогда руководством общества было принято решение передать весь архив Роинашвили известному тифлисскому фотографу Ермакову.Коллекционер традиций и жизненных сценПочетный член Кавказского подразделения Московского Археологического общества, Общества поощрения изящных искусств Тифлиса, кавалер наград Французского фотографического общества, Московской антропологической выставки и других поощрений от культурных организаций Италии, Турции и Ирана. Это все о нем, самом известном дореволюционном фотолетописце Дмитрии Ивановиче Ермакове. Фотографе, оставившем после себя настолько масштабное фотосвидетельство жизни и быта людей того периода, что трудно представить, что все это было сделано за одну жизнь. Вы только вдумайтесь, более 25 тысяч негативов в "Каталоге фотографических видов и типов Кавказа, Персии, европейской и Азиатской Турции", вышедшем в 1896 году. В издание вошли фотографии, сделанные Дмитрием Ивановичем за время странствий по городам и селам. И еще несколько альбомов, вышедшие в дополнение к главному каталогу.Дмитрий Иванович Ермаков родился в 1845 году. Это, пожалуй, единственная точная информация о раннем периоде жизни художника. Далее сведения разнятся. По одной из версий, Ермаков родился в Тифлисе в семье итальянского архитектора и крестьянки из религиозной секты молокан. По другой – родился он не в Тифлисе, а был привезен в этот город. Как бы то ни было, Тифлис стал городом, в котором он не просто вырос, но и черпал вдохновение. По достижению школьного возраста поступил в Первую гимназию, а по окончанию школы, пошел учиться на военного топографа. Полученное образование лишь раз было им использовано по назначению. В 1878-м его направили на фронт в качестве топографа. И Ермаков, конечно же, вернулся с целой коллекцией снятых на камеру баталий русско-турецкой войны. Больше к топографии Дмитрий Иванович не возвращался. И посвятил свою жизнь путешествиям и фотографии. Впервые камера попала к нему в руки, должно быть, в юности. Потому как уже в 25 лет Дмитрий послал в Петербург свой первый фотоотчет о Кавказе, который вызвал огромный интерес членов Русского географического общества.В конце 60-х годов Ермаков вместе с художником Колчиным открывает фотографическое ателье. К тому времени в Тифлисе были уже и другие ателье, но салон портретных фотографий Ермакова на Дворцовой начинает пользоваться такой небывалой популярностью, что вскоре Дмитрий Иванович решает открыть второй салон на Головинском проспекте.Фотография долгое время оставалась редкостью и процесс фотографирования превращался для горожан в событие. Запечатлеть свой лик, вписав в историю черно-белым негативом, это тебе не селфи снять, натренированной, как у гиббона рукой. До эры цифровых объективов было еще далеко, фотографирование представляло собой экшен технически сложный. Поэтому каждый кадр тщательно продумывался – надо было усадить гостя, расставить мебель, продумать образ. Он организует передвижную фотолабораторию, изучает иностранные языки (уже в зрелом возрасте Ермаков владел 10 языками и несколькими наречиями). И в 1870 году отправляется в путешествие по Персии. Он привозит оттуда огромное множество работ. Фотографии настолько качественные и талантливые, что в Иране он получает звание "фотографа его величества Персидского шаха". Поездка в Иран была не единственной в его богатой на экспедиции биографии. Страстный путешественник Дмитрий побывал в Крыму, Турции, Греции, Италии и Израиле. Снял останки древнегреческих храмов, зафиксировал сцены жизни различных народов, их традиции и форму существования. Любимому делу фотограф был предан до конца жизни. Даже в пожилом возрасте, будучи уже и не совсем здоровым, Ермаков отправился за фотоматериалом в Сванети. Именно его стараниями был собран колоссальный этнографический материал, который помогает составить представление о том периоде жизни людей. Причем, как в Грузии, так и за ее пределами.Цветная революцияГоворя о знаменитых фотографах тех времен, нельзя обойти вниманием такого профессионала, каким был Сергей Прокудин-Горский. Фотограф, химик, изобретатель и педагог – Сергей Михайлович известен прежде всего тем, что был пионером цветной фотографии. Он родился в Санкт-Петербурге в 1863 году, в родовом имении Прокудиных-Горских в Покровском уезде Владимирской губернии. Получив самое разностороннее образование, Проскудин-Горский занялся фотографическими исследованиями. В 1900 году Русское техническое общество показало черно-белые фотографии Прокудина-Горского на Всемирной парижской выставке. А потом фотограф продемонстрировал свои работы перед императором в Царском селе.Николай II был настолько восхищен увиденным и сразу же поручил Прокудину-Горскому заснять всевозможные стороны жизни всех областей, составлявших тогда Российскую империю. Для этого требовалось специальное разрешение, которое император вскорости и выдал. В документе говорилось, что Его Императорское Величество высочайше дозволяет ему пребывать в любых местах, независимо от секретности, и фотографировать даже стратегически важные объекты. А все официальные лица призывались содействовать Прокудину-Горскому "в любом месте и в любое время". Ко всем почестям и разрешениям фотографу еще и выделили вагон, в котором оборудовали фотолабораторию. Прокудин-Горский побывал за время своего путешествия более чем в 16 странах. И более четверти из сделанных снимков, рассказывают о Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Екатерина Микаридзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22827/14/228271486_167:0:935:768_100x100_80_0_0_2ea8ffd8dcb8297feb5c1f93ce03c846.jpg

Екатерина Микаридзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22827/14/228271486_167:0:935:768_100x100_80_0_0_2ea8ffd8dcb8297feb5c1f93ce03c846.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Екатерина Микаридзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22827/14/228271486_167:0:935:768_100x100_80_0_0_2ea8ffd8dcb8297feb5c1f93ce03c846.jpg

грузия, аналитика, колумнисты, тбилиси, прогулки по тифлису, фотография