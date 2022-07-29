https://sputnik-georgia.ru/20220729/premer-dokazano-chto-gruziya-soblyudaet-zapadnye-sanktsii-269003144.html

Премьер: доказано, что Грузия соблюдает западные санкции

Премьер: доказано, что Грузия соблюдает западные санкции

Премьер Грузии заявил, что "радикальная оппозиция" получила ответ на многомесячную клевету 29.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-29T16:50+0400

2022-07-29T16:50+0400

2022-07-29T16:50+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июл – Sputnik. Грузия не помогала России в обходе санкций и это доказано в том числе отчетом Госдепа США, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили журналистам.О том, что Грузия помогает России обходить введенные Западом из-за событий на Украине санкции, не раз заявляли крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники, а также высшие должностные лица Украины. Несмотря на многочисленные призывы части оппозиции и представителей Украины, грузинские власти отказалась вводить индивидуальные санкции против России, обосновав решение тем, что от этого пострадает только сама Грузия. Власти не раз заявляли, что поддерживают Украину на политическом и гуманитарном уровне и при этом страна соблюдает международные санкции. Финансовый сектор Грузии по указанию Национального банка страны присоединился к санкциям незамедлительно, с 26 февраля."Национальный банк Грузии и финансовые институты полностью действуют согласно финансовым санкциям, введенным Соединенными Штатами Америки и другими странами против России", - говорится в отчете Госдепа.Там же отмечено, что финансовые институты систематически проверяются на месте. Нацбанк Грузии строго следит за соблюдением санкций>>Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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