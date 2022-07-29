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Премьер: доказано, что Грузия соблюдает западные санкции
Премьер: доказано, что Грузия соблюдает западные санкции
Премьер Грузии заявил, что "радикальная оппозиция" получила ответ на многомесячную клевету 29.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-29T16:50+0400
2022-07-29T16:50+0400
2022-07-29T16:50+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июл – Sputnik. Грузия не помогала России в обходе санкций и это доказано в том числе отчетом Госдепа США, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили журналистам.О том, что Грузия помогает России обходить введенные Западом из-за событий на Украине санкции, не раз заявляли крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники, а также высшие должностные лица Украины. Несмотря на многочисленные призывы части оппозиции и представителей Украины, грузинские власти отказалась вводить индивидуальные санкции против России, обосновав решение тем, что от этого пострадает только сама Грузия. Власти не раз заявляли, что поддерживают Украину на политическом и гуманитарном уровне и при этом страна соблюдает международные санкции. Финансовый сектор Грузии по указанию Национального банка страны присоединился к санкциям незамедлительно, с 26 февраля."Национальный банк Грузии и финансовые институты полностью действуют согласно финансовым санкциям, введенным Соединенными Штатами Америки и другими странами против России", - говорится в отчете Госдепа.Там же отмечено, что финансовые институты систематически проверяются на месте. Нацбанк Грузии строго следит за соблюдением санкций>>Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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политика, новости, грузия, украина, сша, госдеп сша
Премьер: доказано, что Грузия соблюдает западные санкции
Премьер Грузии заявил, что "радикальная оппозиция" получила ответ на многомесячную клевету
ТБИЛИСИ, 29 июл – Sputnik. Грузия не помогала России в обходе санкций и это доказано в том числе отчетом Госдепа США, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили журналистам.
О том, что Грузия помогает России обходить введенные Западом из-за событий на Украине санкции, не раз заявляли крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники, а также высшие должностные лица Украины.
"Отчетом Государственного департамента подтверждено, что в Грузии не было факта обхода санкций... Мы работаем, будем работать и так и продолжим в будущем с максимальной прозрачностью. Это ответ на многомесячную клевету, которая исходила от радикальной оппозиции", - сказал Гарибашвили.
Несмотря на многочисленные призывы части оппозиции и представителей Украины, грузинские власти отказалась вводить индивидуальные санкции против России, обосновав решение тем, что от этого пострадает только сама Грузия.
Власти не раз заявляли, что поддерживают Украину на политическом и гуманитарном уровне и при этом страна соблюдает международные санкции. Финансовый сектор Грузии по указанию Национального банка страны присоединился к санкциям незамедлительно, с 26 февраля.
"Национальный банк Грузии и финансовые институты полностью действуют согласно финансовым санкциям, введенным Соединенными Штатами Америки и другими странами против России", - говорится в отчете Госдепа.
Там же отмечено, что финансовые институты систематически проверяются на месте.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.