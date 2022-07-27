https://sputnik-georgia.ru/20220727/natsbank-gruzii-strogo-sledit-za-soblyudeniem-sanktsiy-268945990.html

Нацбанк Грузии строго следит за соблюдением санкций

Нацбанк Грузии строго следит за соблюдением санкций

В условиях масштабных международных финансовых санкций возросли риски как в регионе, так и на международном уровне, заявил глава Нацбанка 27.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-27T23:15+0400

2022-07-27T23:15+0400

2022-07-27T23:15+0400

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национальный банк грузии

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. С 1 июля департаменте по борьбе с отмыванием денег Нацбанка Грузии работает специальный отдел, который следит за выполнением санкций, заявил президент Национального банка страны Коба Гвенетадзе в парламенте.Банковская система Грузии присоединилась к финансовым санкциям против российских банков сразу же после их введения. В Грузии не работают карты российских банков и действует строгая система в отношении переводов.При это он отметил, что новый отдел дает возможность не допустить обхода действующих санкций в стране.В то же время глава Нацбанка отметил, что банковская система Грузии хорошо сработала во избежание рисков от санкций."Мы незамедлительно приняли меры в отношении санкционных банков, что митигировало то, чтобы часть санкций в этом направлении не перешла на нас, и мы активно работаем в этом направлении", - сказал Гвенетадзе.Нацбанк Грузии: в условиях масштабных финансовых санкций возросли риски в регионе >>При этом Нацбанк отмечает, что в условиях масштабных международных финансовых санкций возросли риски как в регионе, так и на международном уровне. С целью снижения рисков коммерческие банки Грузии установили корреспондентские отношения с европейскими и американскими финансовыми институтами.Установившейся практикой для банков-посредников является проверка отдельных транзакций и запрос дополнительной информации/документации для обеспечения соблюдения банками-посредниками законодательства и международных стандартов. Это заставляет банки-посредники тратить больше ресурсов и времени на изучение отдельных сделок, что вполне естественно и законно для обеспечения адекватного управления рисками.В то же время глава Нацбанка отметил, что средства из России продолжают поступать в Грузию.По его словам, Нацбанк относится к переводам с осторожностью."Безусловно, это оказало влияние на обменный курс лари и экономическую активность, но подход останется осторожным", - сказал Гвенетадзе.Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-июнь 2022 года вырос на 65% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 786,5 миллиона долларов.Денежные переводы от мигрантов в Грузию продолжают расти >>По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило 749,6 миллиона долларов – 42% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.

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грузия, новости, экономика, денежные переводы, антироссийские санкции, национальный банк грузии