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Трагедия в горах Грузии: первые лица выразили соболезнования
Трагедия в горах Грузии: первые лица выразили соболезнования
По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта" 29.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-29T23:36+0400
2022-07-29T23:36+0400
2022-07-29T23:42+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Соболезнования родным и близким погибших выразили президент Грузии Саломе Зурабишвили и председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.Вертолет пограничной полиции, на борту которого находились восемь человек, потерпел крушение во время операции по спасению парапланеристов в горах Гудаури. Погибли все, находившиеся на борту, а также один из двух парапланеристов.Соболезнование выразил и председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили."Выражаю глубокую скорбь в связи с трагедией, произошедшей в Гудаури, в которой погибли сотрудники службы управления чрезвычайными ситуациями МВД и медики. Они погибли, выполняя свой профессиональный долг — во время операции по спасению людей. Их смерть – большая утрата для всей страны. Эти боль и горе являются общими", - заявил Папуашвили.В связи с трагедией в Гудаури 30 июля в Грузии объявлен днем траура.По версии МВД, 29 июля на территории Гудаури во время полета на параплане два человека упали на скалистый склон, на помощь пострадавшим вылетел принадлежащий пограничной полиции вертолет, который потерял управление и потерпел крушение.Когда станет известна причина крушения вертолета: ответ МВД Грузии >>На борту, по уточненным данным, находились четыре члена экипажа вертолета, два спасателя Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии и два медика центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи.Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта".
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Трагедия в горах Грузии: первые лица выразили соболезнования
23:36 29.07.2022 (обновлено: 23:42 29.07.2022)
По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта"
ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Соболезнования родным и близким погибших выразили президент Грузии Саломе Зурабишвили и председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Вертолет пограничной полиции, на борту которого находились восемь человек, потерпел крушение во время операции по спасению парапланеристов в горах Гудаури. Погибли все, находившиеся на борту, а также один из двух парапланеристов.
"В стране тяжелые минуты. Выражаю соболезнования семьям и близким погибших. Равноценно героизму самопожертвование всех тех, кто участвовал в спасательной операции", - заявила президент Грузии.
Соболезнование выразил и председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
"Выражаю глубокую скорбь в связи с трагедией, произошедшей в Гудаури, в которой погибли сотрудники службы управления чрезвычайными ситуациями МВД и медики. Они погибли, выполняя свой профессиональный долг — во время операции по спасению людей. Их смерть – большая утрата для всей страны. Эти боль и горе являются общими", - заявил Папуашвили.
В связи с трагедией в Гудаури 30 июля в Грузии объявлен днем траура.
По версии МВД, 29 июля на территории Гудаури во время полета на параплане два человека упали на скалистый склон, на помощь пострадавшим вылетел принадлежащий пограничной полиции вертолет, который потерял управление и потерпел крушение.
На борту, по уточненным данным, находились четыре члена экипажа вертолета, два спасателя Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии и два медика центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи.
Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта".