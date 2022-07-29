https://sputnik-georgia.ru/20220729/ubiystvo-na-dne-rozhdeniya-podozrevaemyy-zaderzhan-269015420.html

Убийство на дне рождения: подозреваемый задержан

Убийство на дне рождения: подозреваемый задержан

Ранее по делу об убийстве были задержаны семь человек, которых обвиняют в хулиганстве, недонесении об убийстве и предоставлении ложной информации 29.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-29T21:30+0400

2022-07-29T21:30+0400

2022-07-29T21:35+0400

грузия

новости

происшествия

мвд грузии

убийство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24282/68/242826818_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_1ea5605dfaf497880e7d7f04af46439b.jpg

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве 20-летнего парня на дне рождения в селе Цхваричамия близ Тбилиси, сообщает пресс-служба МВД Грузии.По данным следствия, обвиняемый 2000 года рождения 28 июля нанес ранение в грудь холодным оружием 20-летнему парню во время ссоры, а после скрылся с места преступления. Раненый скончался на месте от полученных ран.Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы в случае подтверждения вины в умышленном убийстве, сообщает пресс-служба.Убийство на дне рождения – МВД Грузии раскрыло делали дела >>Ранее по делу об убийстве были задержаны семь человек Их обвиняют в хулиганстве, недонесении об убийстве и предоставлении ложной информации.По данным СМИ, погибший – Мириан Кукава, сын известного в Тбилиси врача Нино Вашакидзе.До поздней ночи следователи опрашивали около 30 участников вечеринки, после чего были произведены аресты.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, мвд грузии, убийство