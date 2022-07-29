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Убийство на дне рождения: подозреваемый задержан
Убийство на дне рождения: подозреваемый задержан
Ранее по делу об убийстве были задержаны семь человек, которых обвиняют в хулиганстве, недонесении об убийстве и предоставлении ложной информации 29.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-29T21:30+0400
2022-07-29T21:30+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве 20-летнего парня на дне рождения в селе Цхваричамия близ Тбилиси, сообщает пресс-служба МВД Грузии.По данным следствия, обвиняемый 2000 года рождения 28 июля нанес ранение в грудь холодным оружием 20-летнему парню во время ссоры, а после скрылся с места преступления. Раненый скончался на месте от полученных ран.Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы в случае подтверждения вины в умышленном убийстве, сообщает пресс-служба.Убийство на дне рождения – МВД Грузии раскрыло делали дела >>Ранее по делу об убийстве были задержаны семь человек Их обвиняют в хулиганстве, недонесении об убийстве и предоставлении ложной информации.По данным СМИ, погибший – Мириан Кукава, сын известного в Тбилиси врача Нино Вашакидзе.До поздней ночи следователи опрашивали около 30 участников вечеринки, после чего были произведены аресты.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, мвд грузии, убийство
Убийство на дне рождения: подозреваемый задержан
21:30 29.07.2022 (обновлено: 21:35 29.07.2022)
Ранее по делу об убийстве были задержаны семь человек, которых обвиняют в хулиганстве, недонесении об убийстве и предоставлении ложной информации
ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве 20-летнего парня на дне рождения в селе Цхваричамия близ Тбилиси, сообщает пресс-служба МВД Грузии.
По данным следствия, обвиняемый 2000 года рождения 28 июля нанес ранение в грудь холодным оружием 20-летнему парню во время ссоры, а после скрылся с места преступления. Раненый скончался на месте от полученных ран.
Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы в случае подтверждения вины в умышленном убийстве, сообщает пресс-служба
.
Ранее по делу об убийстве были задержаны семь человек Их обвиняют в хулиганстве, недонесении об убийстве и предоставлении ложной информации.
По данным СМИ, погибший – Мириан Кукава, сын известного в Тбилиси врача Нино Вашакидзе.
До поздней ночи следователи опрашивали около 30 участников вечеринки, после чего были произведены аресты.