https://sputnik-georgia.ru/20220730/otchet-npo-o-falsifikatsii-vyborov-prokuratura-vozbudila-novoe-delo-269034498.html

Отчет НПО о фальсификации выборов в Грузии: прокуратура возбудила новое дело

Отчет НПО о фальсификации выборов в Грузии: прокуратура возбудила новое дело

НПО заявили, что к ним в руки попала корреспонденция, доказывающая фальсификацию выборов 30.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-30T21:12+0400

2022-07-30T21:12+0400

2022-07-30T21:12+0400

грузия

новости

политика

грузинская мечта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/71/234097194_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_b7747acc8f4af1f62e8b5971ff9edded.jpg

ТБИЛИСИ, 30 июл – Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии начала расследование по факту передачи неправительственным организациям данных бывшим замглавы СГБ Сосо Гогашвили, сообщает телеканал "Рустави 2".Речь идет о материалах, на основании которых две неправительственные организации подготовили отчет о фальсификации выборов.В данный момент прокуратура Грузии расследует передачу НПО документов как "превышение служебных полномочий", "злоупотребление служебными полномочиями" и "нарушение тайны голосования, неправильный подсчет голосов или неправильное подведение итогов выборов".В своем исследовании "Международная прозрачность – Грузия" и "Международное общество справедливых выборов и демократии" (ISFED) утверждают, что существовала масштабная схема мобилизации голосов избирателей в пользу правящей партии незаконными методами.Неправительственные организации заявили, что к ним в руки попала корреспонденция 2018-2019 годов с электронной почты, созданной, предположительно, "Грузинской мечтой", а также датированные 2020 годом документы. Результаты исследования и сами материалы они уже передали прокуратуре.Революционный сценарий №2 - депутат об исследовании по тайным материалам Гогашвили>>Что касается Гогашвили, с 16 июля он находится в заключении. За день до этого он написал в соцсети, что у него есть доказательства фальсификации местных выборов 2021 года, и он уже ознакомил с материалами представителей дипкорпуса, международных миссий, неправительственных организаций и СМИ.Прокуратура предъявила Гогашвили обвинение в "превышении служебных полномочий", "незаконном получении, хранении, распространении персональных данных с использованием своего служебного положения" и в "незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия". Ему грозит от четырех до семи лет тюрьмы.Как заявил депутат от правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кадагишвили, последние события являются доказательством того, что Гогашвили сотрудничает с главным оппонентом властей – крупнейшей оппозиционной партией страны "Единое национальное движение". Власти называют "Нацдвижение" "радикальной оппозицией" и "партией власти".

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, политика, грузинская мечта