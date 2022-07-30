https://sputnik-georgia.ru/20220730/stroitelstvo-trassy-vostok-zapad-gruziya-vyigrala-mezhdunarodnyy-arbitrazh-269018599.html
Строительство трассы Восток-Запад: Грузия выиграла международный арбитраж
Строительство трассы Восток-Запад: Грузия выиграла международный арбитраж
Тяжбы велись с компаниями, осуществляющими строительство двух участков – отрезка Самтредия-Григолети и участка Земо Осиаури - Чумателети 30.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-30T20:01+0400
2022-07-30T20:01+0400
2022-07-30T20:01+0400
грузия
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департамент автомобильных дорог
строительство дороги
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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Департамент автомобильных дорог выиграл три арбитражные тяжбы в международном арбитражном суде Франции по поводу строительства участков трассы Восток-Запад, говорится в сообщении ведомства.Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.По данным ведомства, тяжбы велись с компаниями, осуществляющими строительство двух участков – отрезка Самтредия-Григолети и участка Земо Осиаури - Чумателети трассы Е-60.Строительство новых дорог продолжается в Грузии >>Департамент разорвал соглашения с компаниями из-за невыполнения условий и потребовал через арбитраж возмещения убытков.Все три тяжбы по каждому из участков дороги завершились в пользу Грузии и департамент в целом получит 187 миллионов долларов в качестве возмещения убытков.В данный момент департамент уже нашел компанию для строительства одного из участков отрезка Самтредия-Григолети и отрезка Земо Осиаури - Чумателети, что касается второго участка дороги Самтредия-Григолети, то тендер уже объявлен.
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Sputnik Грузия
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грузия, экономика, новости, департамент автомобильных дорог, строительство дороги
Строительство трассы Восток-Запад: Грузия выиграла международный арбитраж
Тяжбы велись с компаниями, осуществляющими строительство двух участков – отрезка Самтредия-Григолети и участка Земо Осиаури - Чумателети
ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Департамент автомобильных дорог выиграл три арбитражные тяжбы в международном арбитражном суде Франции по поводу строительства участков трассы Восток-Запад, говорится в сообщении ведомства.
Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.
По данным ведомства, тяжбы велись с компаниями, осуществляющими строительство двух участков – отрезка Самтредия-Григолети и участка Земо Осиаури - Чумателети трассы Е-60.
Департамент разорвал соглашения с компаниями из-за невыполнения условий и потребовал через арбитраж возмещения убытков.
Все три тяжбы по каждому из участков дороги завершились в пользу Грузии и департамент в целом получит 187 миллионов долларов в качестве возмещения убытков.
В данный момент департамент уже нашел компанию для строительства одного из участков отрезка Самтредия-Григолети и отрезка Земо Осиаури - Чумателети, что касается второго участка дороги Самтредия-Григолети, то тендер уже объявлен.