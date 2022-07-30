https://sputnik-georgia.ru/20220730/stroitelstvo-trassy-vostok-zapad-gruziya-vyigrala-mezhdunarodnyy-arbitrazh-269018599.html

Строительство трассы Восток-Запад: Грузия выиграла международный арбитраж

Строительство трассы Восток-Запад: Грузия выиграла международный арбитраж

Тяжбы велись с компаниями, осуществляющими строительство двух участков – отрезка Самтредия-Григолети и участка Земо Осиаури - Чумателети 30.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-30T20:01+0400

2022-07-30T20:01+0400

2022-07-30T20:01+0400

грузия

экономика

новости

департамент автомобильных дорог

строительство дороги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/0d/266635789_0:109:1281:829_1920x0_80_0_0_0e349e8528ec82b7953ff59549adff2e.jpg

ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Департамент автомобильных дорог выиграл три арбитражные тяжбы в международном арбитражном суде Франции по поводу строительства участков трассы Восток-Запад, говорится в сообщении ведомства.Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.По данным ведомства, тяжбы велись с компаниями, осуществляющими строительство двух участков – отрезка Самтредия-Григолети и участка Земо Осиаури - Чумателети трассы Е-60.Строительство новых дорог продолжается в Грузии >>Департамент разорвал соглашения с компаниями из-за невыполнения условий и потребовал через арбитраж возмещения убытков.Все три тяжбы по каждому из участков дороги завершились в пользу Грузии и департамент в целом получит 187 миллионов долларов в качестве возмещения убытков.В данный момент департамент уже нашел компанию для строительства одного из участков отрезка Самтредия-Григолети и отрезка Земо Осиаури - Чумателети, что касается второго участка дороги Самтредия-Григолети, то тендер уже объявлен.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, экономика, новости, департамент автомобильных дорог, строительство дороги