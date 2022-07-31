https://sputnik-georgia.ru/20220731/kakovo-sostoyanie-vyzhivshego-v-rezultate-tragedii-v-gudauri-paraplanerista-269052801.html

Каково состояние выжившего в результате трагедии в Гудаури парапланериста

Каково состояние выжившего в результате трагедии в Гудаури парапланериста

Пациент пока не предоставил следствию информацию о крушения параплана, за которым последовало планирование операции со спасательным вертолетом 31.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-31T15:01+0400

2022-07-31T15:01+0400

2022-07-31T15:01+0400

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гудаури

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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Единственного выжившего в трагедии под Гудаури инструктора параплана должны выписать из Тбилисской университетской клиники через несколько дней.Учитывая состояние пациента, он пока не предоставил следствию информацию о крушения параплана, за которым последовало планирование операции со спасательным вертолетом.Подробности трагедииПо официальной версии, 29 июля на территории Гудаури во время полета на параплане два человека упали на скалистый склон, на помощь пострадавшим вылетел принадлежащий пограничной полиции вертолет, который потерял управление и потерпел крушение.На борту, по уточненным данным, находились: четыре члена экипажа вертолета, два спасателя Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии и два медика центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи. Все они погибли.День траура в Грузии: на госведомствах приспущены флаги >>Что касается парапланеристов, турист скончался на месте, инструктор остался в живых.В данный момент есть несколько версий крушения вертолета, в том числе его техническая неисправность. Точная причина будет известна после завершения экспертизы.

гудаури

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