https://sputnik-georgia.ru/20220731/kakovo-sostoyanie-vyzhivshego-v-rezultate-tragedii-v-gudauri-paraplanerista-269052801.html
Каково состояние выжившего в результате трагедии в Гудаури парапланериста
Каково состояние выжившего в результате трагедии в Гудаури парапланериста
Пациент пока не предоставил следствию информацию о крушения параплана, за которым последовало планирование операции со спасательным вертолетом 31.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-31T15:01+0400
2022-07-31T15:01+0400
2022-07-31T15:01+0400
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гудаури
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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Единственного выжившего в трагедии под Гудаури инструктора параплана должны выписать из Тбилисской университетской клиники через несколько дней.Учитывая состояние пациента, он пока не предоставил следствию информацию о крушения параплана, за которым последовало планирование операции со спасательным вертолетом.Подробности трагедииПо официальной версии, 29 июля на территории Гудаури во время полета на параплане два человека упали на скалистый склон, на помощь пострадавшим вылетел принадлежащий пограничной полиции вертолет, который потерял управление и потерпел крушение.На борту, по уточненным данным, находились: четыре члена экипажа вертолета, два спасателя Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии и два медика центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи. Все они погибли.День траура в Грузии: на госведомствах приспущены флаги >>Что касается парапланеристов, турист скончался на месте, инструктор остался в живых.В данный момент есть несколько версий крушения вертолета, в том числе его техническая неисправность. Точная причина будет известна после завершения экспертизы.
гудаури
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Sputnik Грузия
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грузия, новости, происшествия, гудаури
Каково состояние выжившего в результате трагедии в Гудаури парапланериста
Пациент пока не предоставил следствию информацию о крушения параплана, за которым последовало планирование операции со спасательным вертолетом
ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Единственного выжившего в трагедии под Гудаури инструктора параплана должны выписать из Тбилисской университетской клиники через несколько дней.
"Состояние больного стабильное, он находится в хирургическом отделении, при поступлении проведена экстренная операция, продолжается симптоматическая терапия. На данном этапе жизненные показатели стабильны, жизненно важные функции все в пределах нормы. Вероятно, он останется в клинике несколько дней, а потом выпишут", - заявил директор Первой университетской клиники Леван Ратиани в эфире телеканала "Рустави2" .
Учитывая состояние пациента, он пока не предоставил следствию информацию о крушения параплана, за которым последовало планирование операции со спасательным вертолетом.
Подробности трагедии
По официальной версии, 29 июля на территории Гудаури во время полета на параплане два человека упали на скалистый склон, на помощь пострадавшим вылетел принадлежащий пограничной полиции вертолет, который потерял управление и потерпел крушение.
На борту, по уточненным данным, находились: четыре члена экипажа вертолета, два спасателя Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии и два медика центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи. Все они погибли.
Что касается парапланеристов, турист скончался на месте, инструктор остался в живых.
В данный момент есть несколько версий крушения вертолета, в том числе его техническая неисправность. Точная причина будет известна после завершения экспертизы.