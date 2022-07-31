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Центральный банк Азербайджана оставил учетную ставку без изменений

Центральный банк Азербайджана оставил учетную ставку без изменений

ЦБА заявляет, что в экономике страны наблюдается влияние как понижающих, так и повышающих факторов на фактическую и прогнозируемую инфляцию 31.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-31T21:02+0400

2022-07-31T21:02+0400

2022-07-31T21:02+0400

азербайджан

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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Решением правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) учетная ставка осталась неизменной на уровне 7,75%, нижняя граница процентного коридора сохранилась на уровне 6,25%, верхняя - 9,25%.В последний раз ЦБА принял решение о повышении учетной ставки на 0,25 процентного пункта - с 7,50% до 7,75% в марте текущего года, сообщил Sputnik Азербайджан.В 2021 году Центробанк поднимал учетную ставку три раза. Так, в декабре было принято решение повысить ставку рефинансирования с 7% до 7,25%. Нижняя граница процентного коридора была сохранена на уровне 6%, верхняя - повышена с 8% до 8,25%.Ожидается снижение темпов инфляцииВ заявлении ЦБА говорится, что со времени последнего заседания, посвященного денежно-кредитной политике, наблюдается влияние как понижающих, так и повышающих факторов на фактическую и прогнозируемую инфляцию."Факторами, оказывающими снижающее влияние на инфляцию, являются укрепление номинального эффективного курса маната в результате дополнительной девальвации национальных валют в некоторых странах-партнерах, снижение показателей, характеризующих динамику мировых цен на продовольствие и материально-технические затраты в июне", - говорится в сообщении ЦБА.Однако расширение совокупного спроса может создать условия для переноса возросших в последние годы издержек на внутреннюю инфляцию."Ожидается, что макропруденциальные решения, принимаемые в целях эффективного регулирования кредитной деятельности, также окажут снижающее влияние на совокупный спрос", - сообщает ЦБА.В заявлении ЦБА говорится, что в условиях разнонаправленного воздействия различных факторов прогноз инфляции практически не изменился. При сохранении текущей динамики инфляции прогнозируется, что к концу года она будет ниже текущего уровня.

https://sputnik-georgia.ru/20220722/bank-rossii-snizil-klyuchevuyu-stavku-do-8-268774656.html

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