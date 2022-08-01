https://sputnik-georgia.ru/20220801/eto-lozh--kobakhidze-o-taynoy-slezhke-za-poslom-ssha-v-gruzii-269099748.html

Это ложь – Кобахидзе о тайной слежке за послом США в Грузии

Это ложь – Кобахидзе о тайной слежке за послом США в Грузии

Дегнан стала объектом острой критики как со стороны лидеров правящей партии, так и покинувших ряды "Грузинской мечты" депутатов 01.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-01T22:04+0400

2022-08-01T22:04+0400

2022-08-01T22:18+0400

грузия

новости

политика

грузинская мечта

келли дегнан

ираклий кобахидзе

посольство сша в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/10/250625575_0:192:2400:1542_1920x0_80_0_0_a1ae7acc93168cd23e893baa2fe64fc8.jpg

ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе назвал ложью информацию о возможной тайной слежке за послом США в Грузии Келли Дегнан.В эфире оппозиционного телеканала "Пирвели" прозвучала информация о том, что сотрудники спецслужб незаконно следят за американским послом. По информации телеканала, речь идет о пяти файлах, полученных от СГБ – два фото, два видео и пятый файл содержит оперативную информацию.На вопрос журналиста, откуда у Кобахидзе эта информация, так как существуют документы, подтверждающие тайную слежку, Кобахидзе ответил: "Я знаю"." Вот, я знаю, что это ложь", – сказал Кобахидзе.Келли Дегнан стала объектом острой критики как со стороны лидеров правящей партии, так и покинувших ряды "Грузинской мечты" депутатов – Созара Субари, Дмитрия Хундадзе и Михаила Кавелашвили.Депутат: не задавать вопросы послу США - это рабская психология >>Посла США обвиняют в давлении на судебную власть в Грузии, в частности, по делу гендиректора телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия и на основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. Якобы во время личной встречи с миллиардером от него "что то требовали".Бидзина Иванишвили даже прервал молчание и опубликовал письмо, в котором подтвердил, что он действительно встречался с послом США по ее инициативе 21 марта, после начала событий на Украине и встреча продлилась три часа.Правда, Иванишвили не уточнил о чем на ней шла речь.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, политика, грузинская мечта, келли дегнан, ираклий кобахидзе, посольство сша в грузии