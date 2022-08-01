https://sputnik-georgia.ru/20220801/deputat-ne-zadavat-voprosy-poslu-ssha---eto-rabskaya-psikhologiya-269098725.html

Депутат: не задавать вопросы послу США - это рабская психология

Депутат: не задавать вопросы послу США - это рабская психология

Если бы посольство США дало ответы на конкретные вопросы, то обсуждение этой темы не продолжилось бы, считает лидер парламентского большинства 01.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-01T20:28+0400

2022-08-01T20:28+0400

2022-08-01T20:55+0400

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мамука мдинарадзе

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ТБИЛИСИ, 1 авг— Sputnik. Посол США в Грузии Келли Дегнан должна дать четкие ответы на конкретные вопросы, не задавать которые - это показатель рабской психологии , заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.Посол США в Грузии Келли Дегнан стала адресатом нескольких писем от бывших депутатов "Грузинской мечты". Автором последнего открытого письма стал депутат Созар Субари. Он поинтересовался, выразила ли Дегнан недовольство позицией грузинских властей касательно конфликта на Украине на встрече с основателем "Грузинской мечты", экс-премьером Бидзиной Иванишвили.Депутат отметил, что такая психология не пригодится суверенному государству и ни один представитель власти не должен так думать..По мнению Мдинарадзе, если бы посольство США дало ответы на конкретные вопросы, то обсуждение этой темы не продолжилось бы."Поскольку ответов не было, тема была продолжена. Если бы с самого начала были конкретные и четкие ответы, то тема бы не продолжалась. Поэтому нужны конкретные и очень четкие ответы по конкретным темам, в этом случае будет исключена спекуляция", - сказал Мдинарадзе.Посол США поощряет риторику, направленную на войну в Грузии - депутаты >>Он также обратил внимание на то, что ни один политик, задающий вопросы, не использовал фразу "запад хочет войны"."Если вы можете вспомните случай, когда какой-то политик употребил фразу - "Запад хочет войны". Что касается конкретного человека, посла дружественной нам страны и стратегического партнера, о ней речь шла не в том контексте, что она сделала то или это, или кто хочет и кто не хочет. Кто чего хочет, это отдельный вопрос.", - сказал Мдинарадзе.Ранее покинувший "Грузинскую мечту" депутат Михаил Кавелашвили заявил, что Келли Дегнан встречалась с основателем правящей партии Бидзиной Иванишвили после начала событий на Украине и "что-то от него требовала".Иванишвили подтвердил, что посол США встречалась с ним после начала конфликта на Украине >>Иванишвили на прошлой неделе прервал молчание и опубликовал письмо, в котором подтвердил, что он действительно встречался с послом США по ее инициативе 21 марта и встреча продлилась три часа.Иванишвили ничего не сказал о вопросах, которые обсуждались на встрече. При этом, в том же письме он отметил, что Грузию действительно пытались втянуть в войну.

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