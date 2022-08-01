https://sputnik-georgia.ru/20220801/garibashvili-prokommentiroval-otchet-fitch-po-gruzii-269101953.html

Гарибашвили прокомментировал отчет Fitch по Грузии

Гарибашвили прокомментировал отчет Fitch по Грузии

Экономический рост Грузии фиксируется на более высоком, чем ожидалось, уровне, что способствует стабилизации уровня госдолга в ВВП, заявил Гарибашвили 01.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-01T22:29+0400

2022-08-01T22:29+0400

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грузия

экономика

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fitch ratings

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. У Грузии, по сравнению с другими странами с рейтингом "BB", лучшие показатели открытого управления, а также надежная и эффективная рамка политики, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.Международное рейтинговое агентство Fitch оставило без изменений рейтинг Грузии на уровне "BB", оценивая его как "стабильный".По словам премьера, экономический рост Грузии фиксируется на более высоком, чем ожидалось, уровне, что способствует стабилизации уровня госдолга в ВВП, и, по сравнению со странами с аналогичным рейтингом, имеет значительно более высокие показатели управления."Надежная и эффективная политика и сильные показатели управления лежат в основе рейтинга Грузии. Многолетняя поддержка со стороны официальных кредиторов помогла снизить риски для макроэкономической стабильности и удовлетворить потребности в финансировании", – говорится в пресс-релизе Fitch.Fitch подтвердило рейтинг Грузии: плюсы и минусы экономики страны >>В сообщении отмечается, что указанные сильные стороны кредитоспособности уравновешиваются значительной подверженностью государственного долга валютному (иностранному) риску, высокой финансовой долларизацией и внешними финансами, которые значительно слабее, чем у большинства сопоставимых компаний с рейтингом категории "BB".

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грузия, экономика, новости, fitch ratings, ираклий гарибашвили