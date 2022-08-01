https://sputnik-georgia.ru/20220801/garibashvili-prokommentiroval-otchet-fitch-po-gruzii-269101953.html
Гарибашвили прокомментировал отчет Fitch по Грузии
Гарибашвили прокомментировал отчет Fitch по Грузии
Экономический рост Грузии фиксируется на более высоком, чем ожидалось, уровне, что способствует стабилизации уровня госдолга в ВВП, заявил Гарибашвили 01.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-01T22:29+0400
2022-08-01T22:29+0400
2022-08-01T22:44+0400
грузия
экономика
новости
fitch ratings
ираклий гарибашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/1a/266907372_0:132:1280:853_1920x0_80_0_0_f6dc197ac11c91ed4ebfb77d2de9bce3.jpg
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. У Грузии, по сравнению с другими странами с рейтингом "BB", лучшие показатели открытого управления, а также надежная и эффективная рамка политики, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.Международное рейтинговое агентство Fitch оставило без изменений рейтинг Грузии на уровне "BB", оценивая его как "стабильный".По словам премьера, экономический рост Грузии фиксируется на более высоком, чем ожидалось, уровне, что способствует стабилизации уровня госдолга в ВВП, и, по сравнению со странами с аналогичным рейтингом, имеет значительно более высокие показатели управления."Надежная и эффективная политика и сильные показатели управления лежат в основе рейтинга Грузии. Многолетняя поддержка со стороны официальных кредиторов помогла снизить риски для макроэкономической стабильности и удовлетворить потребности в финансировании", – говорится в пресс-релизе Fitch.Fitch подтвердило рейтинг Грузии: плюсы и минусы экономики страны >>В сообщении отмечается, что указанные сильные стороны кредитоспособности уравновешиваются значительной подверженностью государственного долга валютному (иностранному) риску, высокой финансовой долларизацией и внешними финансами, которые значительно слабее, чем у большинства сопоставимых компаний с рейтингом категории "BB".
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/1a/266907372_316:155:1246:853_1920x0_80_0_0_c4e445bdc2abaf11d856058612588491.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, fitch ratings, ираклий гарибашвили
Гарибашвили прокомментировал отчет Fitch по Грузии
22:29 01.08.2022 (обновлено: 22:44 01.08.2022)
Экономический рост Грузии фиксируется на более высоком, чем ожидалось, уровне, что способствует стабилизации уровня госдолга в ВВП, заявил Гарибашвили
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. У Грузии, по сравнению с другими странами с рейтингом "BB", лучшие показатели открытого управления, а также надежная и эффективная рамка политики, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
Международное рейтинговое агентство Fitch оставило без изменений рейтинг Грузии на уровне "BB", оценивая его как "стабильный".
"Кредитно-рейтинговая компания Fitch вновь присвоила Грузии рейтинг "BB". Следует отметить, что в отчете подчеркивается, что Грузия имеет как надежную и эффективную рамку политики, так и индикаторы открытого управления по сравнению со странами с рейтингом "BB", – заявил Гарибашвили.
По словам премьера, экономический рост Грузии фиксируется на более высоком, чем ожидалось, уровне, что способствует стабилизации уровня госдолга в ВВП, и, по сравнению со странами с аналогичным рейтингом, имеет значительно более высокие показатели управления.
"Надежная и эффективная политика и сильные показатели управления лежат в основе рейтинга Грузии. Многолетняя поддержка со стороны официальных кредиторов помогла снизить риски для макроэкономической стабильности и удовлетворить потребности в финансировании", – говорится в пресс-релизе
Fitch.
В сообщении отмечается, что указанные сильные стороны кредитоспособности уравновешиваются значительной подверженностью государственного долга валютному (иностранному) риску, высокой финансовой долларизацией и внешними финансами, которые значительно слабее, чем у большинства сопоставимых компаний с рейтингом категории "BB".