https://sputnik-georgia.ru/20220801/fitch-podtverdilo-reyting-gruzii-plyusy-i-minusy-ekonomiki-strany-269094443.html

Fitch подтвердило рейтинг Грузии: плюсы и минусы экономики страны

Fitch подтвердило рейтинг Грузии: плюсы и минусы экономики страны

Международное агентство прогнозирует рост реального ВВП в 2022 году на уровне 10,9% 01.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-01T19:15+0400

2022-08-01T19:15+0400

2022-08-01T19:36+0400

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") Грузии в иностранной валюте на уровне "BB" со "стабильным" прогнозом", говорится в пресс-релизе Агентства.В сообщении отмечается, что указанные сильные стороны кредитоспособности уравновешиваются значительной подверженностью государственного долга валютному (иностранному) риску, высокой финансовой долларизацией и внешними финансами, которые значительно слабее, чем у большинства сопоставимых компаний с рейтингом категории "BB".Платежный баланс и валютные рискиВоенная операция на Украине оказалось большим положительным экономическим шоком, поскольку до 90 тысяч граждан России, Беларуси и Украины прибыли в Грузию. Это привело к росту денежных переводов на 65% в годовом исчислении в первом полугодии 2022 года, при этом денежные переводы только из России увеличились более чем в три раза. В настоящее время Fitch считает, что это разовый экзогенный шок, и его долгосрочное влияние на платежный баланс и внешние финансы еще не полностью ясно."В 2022 годы увеличение денежных переводов сократит дефицит счета текущих операций примерно до 5,1% ВВП (1 квартал 2022 г.: 13%; 2021 г.: 9,8%), хотя все еще будет значительно выше текущего медианного показателя "ВВ" в 3,5%. Покрытие резервов иностранной валюты (FX) будет составлять в среднем 4,5 месяца платежей по текущим счетам в 2021-2024 годах (текущий медианный показатель BB: 5,2 месяца)", – говорится в пресс-релизе.Дефицит текущего счета платежного баланса Грузии снизился на 6,4% >>В документе отмечается Утверждение в июне соглашения МВФ для Грузии на сумму 280 млн долларов США (1,5% от ВВП 2021 года) также положительно влияет на внешние риски ликвидности, хотя власти в настоящее время рассматривают его как меру предосторожности.Геополитические рискиГрузия сильно подвержена геополитическим рискам, особенно учитывая неурегулированные конфликты с участием России в Абхазии и Южной Осетии, отмечают аналитики Fitch.В документе подчеркивается, что тонкий подход правительства к конфликту, по-видимому, раздражает часть местного населения.Основа политики остается надежнойПо мнению аналитиков Fitch, Грузия добилась высоких показателей фискальной дисциплины до пандемии, с прогрессом в управлении доходами и бюджетной прозрачности государственных предприятий.Агентство считает, что правительством предпринимаются определенные усилия по диверсификации экспортного рынка, при этом Китай становится крупнейшим экспортным рынком в январе-мае 2022 года.Национальный банк Грузии, по мнению Fitch, проводит бдительную политику, позволяющую лари выступать в качестве естественного амортизатора и не вмешивающегося с целью ослабления валюты (которая выросла на 11,5% с конца февраля). НБГ повысил учетную ставку на 50 базисных пунктов до 11% в ответ на более высокую инфляцию.Рекордный рост экономикиБлагодаря очень значительному увеличению числа туристов (234,5% в годовом исчислении в 1П22), стабильному общественному потреблению, положительному чистому экспорту и денежным переводам рост реального ВВП прогнозируется на уровне 10,9% в 2022 году.Стабильный экспортный спрос и продолжающееся восстановление туризма помогут сохранить рост на уровне 5,3% в 2023 году и 4,7% – в 2024 году.Некоторые риски перегрева очевидны в секторе недвижимости, где наблюдается значительное повышение цен (продажа и аренда).Снижение долговой нагрузкиFitch отмечает, что ужесточение налогово-бюджетной политики и более сильный, чем ожидалось, рост номинального ВВП помогут стабилизировать государственный долг на среднем на уровне 42,6% ВВП в 2022-2024 гг., что лишь немного выше допандемического уровня.Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение >>"Подверженность валютным рискам значительна: 80,5% государственного долга номинировано в иностранной валюте. Кроме того, профиль государственного долга в целом благоприятен: 73% приходится на льготные заимствования, а средневзвешенный срок погашения внешнего долга составляет более восьми лет", – говорится в пресс-релизе.Инфляционные рискиИнфляция достигла 12,8% в годовом исчислении в июне, что значительно выше целевого уровня инфляции, установленного центральным банком в 3%, при значительном вкладе цен на продукты питания (6,3 п. п.).Fitch ожидает, что инфляция в среднем составит 11,5% в годовом исчислении в 2022 г., поскольку цены на жилье и продукты питания останутся высокими, а затем снизятся до 6,2% в 2023 г. и 4,2% в 2024 г. Денежно-кредитная политика останется жесткой, несмотря на высокий уровень долларизации и преимущественно фиксированную процентную ставку, структура кредитования снижает эффективность трансмиссионной денежно-кредитной политики.Факторы, которые могут привести к негативному рейтинговому действию:Факторы, которые могут привести к положительному рейтинговому действию:

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грузия, новости, экономика, fitch ratings