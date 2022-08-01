https://sputnik-georgia.ru/20220801/gossluzhaschim-v-gruzii-prodolzhat-povyshat-zarplaty-do-2026-goda-269099522.html

Госслужащим в Грузии продолжат повышать зарплаты до 2026 года

Госслужащим в Грузии продолжат повышать зарплаты до 2026 года

В течение ближайших трех-четырех лет зарплаты госслужащих вырастут почти на 50%, заявил премьер 01.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-01T21:31+0400

2022-08-01T21:31+0400

2022-08-01T21:40+0400

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ираклий гарибашвили

зарплата

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Заработная плата госслужащих до 2026 года будет увеличиваться не менее чем на 10% ежегодно, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.По информации премьера, зарплата бюджетников не повышалась примерно с 2017 по 2020 годы, что является, на его взгляд, большой ошибкой.По словам премьера, эти тенденции, процесс, динамику нужно поддерживать, нужно еще больше активности со стороны министерств, больше хороших инициатив, о которых правительство объявит совсем скоро и начнет с сентября.Кроме того, Гарибашвили еще раз подчеркнул важность стабильности, которую правительство, руководство сохранили в этот непростой период."Еще раз хочу сказать населению, сказать нашему народу, что мы будем поддерживать мир, стабильность, высокий экономический рост, а это означает большее благополучие для наших граждан и для нашей страны", – отметил Гарибашвили.Как будут расти зарплаты чиновников в Грузии? >>Государственным чиновникам повысили заработную плату на 10% с 1 января 2022 года.Средняя номинальная зарплата в государственном секторе составляет чуть более тысячи лари. При этом зарплата государственных чиновников формируется из двух компонентов – основная ставка и коэффициент, зависящий от класса чиновника и занимаемой им позиции. Всего в Грузии 12 классов чиновников.

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грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, зарплата