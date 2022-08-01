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Литовская авиакомпания начинает полеты в Батуми

Литовская авиакомпания начинает полеты в Батуми

Getjet станет третьей авиакомпаний, которая будет осуществлять полеты в страны Балтии 01.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Литовская авиакомпания Getjet с 1 августа возобновляет полеты из Вильнюса и Таллина в Батуми, прерванные из-за пандемии коронавируса, сообщает министерство экономики Грузии.Рейсы Вильнюс-Батуми будут осуществляться по понедельникам в период с 1 по 29 августа, а рейсы Таллин-Батуми с 15 по 29 августа.По данным министерства экономики, увеличение рейсов из стран ЕС является приоритетом для Грузии. Из стран Балтии в период с января по июнь включительно в Грузию было осуществлено 14,5 тысячи визитов.Скольких пассажиров приняли аэропорты Грузии с начала года >>Getjet станет третьей авиакомпаний, которая будет осуществлять полеты в страны Балтии.Основная часть рейсов в страны Балтии осуществляется через Кутаисский международный аэропорт, куда прилетают самолеты из Риги, Таллина и Вильнюса. В Батуми и Тбилиси прилетают лишь самолеты из Риги.

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грузия, новости, туризм, батуми, вильнюс, таллин, авиасообщение в грузии