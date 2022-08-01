https://sputnik-georgia.ru/20220801/natsbank-gruzii-kupil-dollary-na-auktsione-vtoroy-raz-za-tri-mesyatsa-269093429.html

Нацбанк Грузии купил доллары на аукционе второй раз за три месяца

Нацбанк Грузии купил доллары на аукционе второй раз за три месяца

Рост лари к доллару с марта 2022 года составил 19,4% 01.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-01T18:36+0400

2022-08-01T18:36+0400

2022-08-01T18:41+0400

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. На состоявшемся в понедельник валютном аукционе Национальный банк Грузии купил 10 миллионов долларов, и средневзвешенный курс лари к доллару на торгах составил 2,7514 GEL/$1.Официальный курс лари к доллару, установленный Нацбанком на вторник, составляет 2,7484 GEL/$1.Нацбанк купил валюту в мае 2022 года впервые с июня 2019 года. Сегодняшняя покупка оказалась второй за три месяца. До этого регулятор только продавал доллары для стабилизации курса национальной валюты.В частности, в 2021 году регулятор продал 332,9 миллиона долларов на девяти аукционах, а в текущем году на единственном аукционе было продано 39,57 миллиона долларов.Курс лари продолжает крепнуть – надолго ли? >>Обменный курс лари с первых чисел марта понижался до уровня 3,4 GEL/$1, однако затем национальная валюта начала укрепляться. Рост лари к доллару за это время составил 19,4%.Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.

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грузия, новости, курс доллара, экономика, национальный банк грузии