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Премьер Грузии: положительная динамика роста экономики продолжится
Премьер Грузии: положительная динамика роста экономики продолжится
Мы предполагаем, что указанная тенденция сохранится, и в этом году у нас будет высокий экономический рост, заявил премьер 01.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-01T23:19+0400
2022-08-01T23:19+0400
2022-08-01T23:42+0400
грузия
новости
экономика
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Правительство Грузии сделает все возможное для сохранения положительной динамики роста экономики страны, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", реальный рост ВВП в июне 2022 года составил 7,2%, по сравнению с тем же периодом 2021 года. Кроме того, средний показатель реального роста за второй квартал составил 7,2%, а за шесть месяцев – 10,5%.По информации премьера, в июне оборот предприятий-плательщиков НДС увеличился на 20,4%, а количество вновь зарегистрированных предприятий составило 6 641 единицу, что примерно на 36% превышает данные прошлого месяца.Кроме того, по словам премьера, экспорт вырос примерно на 28% и составил 448 миллионов долларов."Тенденции восстановления высоки и в туристическом секторе. Мы часто об этом говорим. Уровень восстановления доходов от туризма в июне составил 88,7%, а доходы от туризма составили более 300 млн долларов", – сказал Гарибашвили.Также, по словам Гарибашвили, значительно увеличился объем денежных переводов и в июне составил 427 миллионов долларов."Соответственно, мы предполагаем, что указанная тенденция сохранится, и в этом году у нас будет высокий экономический рост", – сказал премьер.Fitch подтвердило рейтинг Грузии: плюсы и минусы экономики страны >>По данным статистики, в июне 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, рост наблюдался почти во всех секторах. Значительный вклад в рост экономики страны внесли сферы транспорта и складирования, электроснабжения, газоснабжения, подачи пара и кондиционированного воздуха, гостиниц и ресторанов, горнодобывающей промышленности.Падение было зафиксировано в обрабатывающей промышленности, строительстве и сделках с недвижимостью.
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грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили
Премьер Грузии: положительная динамика роста экономики продолжится
23:19 01.08.2022 (обновлено: 23:42 01.08.2022)
Мы предполагаем, что указанная тенденция сохранится, и в этом году у нас будет высокий экономический рост, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Правительство Грузии сделает все возможное для сохранения положительной динамики роста экономики страны, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", реальный рост ВВП в июне 2022 года составил 7,2%, по сравнению с тем же периодом 2021 года. Кроме того, средний показатель реального роста за второй квартал составил 7,2%, а за шесть месяцев – 10,5%.
"Упомянутый рост действительно очень выдающийся, не только во всем регионе, но и во всей Европе. Конечно, мы сделаем все возможное, чтобы сохранить эту динамику", – сказал Гарибашвили.
По информации премьера, в июне оборот предприятий-плательщиков НДС увеличился на 20,4%, а количество вновь зарегистрированных предприятий составило 6 641 единицу, что примерно на 36% превышает данные прошлого месяца.
Кроме того, по словам премьера, экспорт вырос примерно на 28% и составил 448 миллионов долларов.
"Тенденции восстановления высоки и в туристическом секторе. Мы часто об этом говорим. Уровень восстановления доходов от туризма в июне составил 88,7%, а доходы от туризма составили более 300 млн долларов", – сказал Гарибашвили.
Также, по словам Гарибашвили, значительно увеличился объем денежных переводов и в июне составил 427 миллионов долларов.
"Соответственно, мы предполагаем, что указанная тенденция сохранится, и в этом году у нас будет высокий экономический рост", – сказал премьер.
По данным статистики, в июне 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, рост наблюдался почти во всех секторах. Значительный вклад в рост экономики страны внесли сферы транспорта и складирования, электроснабжения, газоснабжения, подачи пара и кондиционированного воздуха, гостиниц и ресторанов, горнодобывающей промышленности.
Падение было зафиксировано в обрабатывающей промышленности, строительстве и сделках с недвижимостью.