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Премьер Грузии провел заседание Межведомственного совета по развитию и реформам
Премьер Грузии провел заседание Межведомственного совета по развитию и реформам
Каждая запланированная правительством реформа, программа, проект служат улучшению положения граждан, заявил премьер 01.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-01T20:03+0400
2022-08-01T20:03+0400
2022-08-01T20:19+0400
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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Приоритетные направления национального стратегического документа развития Грузии обсудили в ходе Межведомственного совета по развитию и реформам во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, сообщает пресс-служба Администрации правительства.Межведомственный совет по развитию и реформам был создан по инициативе Гарибашвили в прошлом году. В Совет входят министры, депутаты и представители соответствующих структур. Его цель – эффективное реагирование на вызовы, стоящие перед Грузией.Fitch подтвердило рейтинг Грузии: плюсы и минусы экономики страны >>Глава правительства совместно с представителями исполнительной и законодательной власти обсудил следующие шаги по реализации стратегического документа развития страны.Гарибашвили отметил, что каждая запланированная правительством реформа, программа, проект служат улучшению положения граждан, обеспечению их благосостояния и укреплению страны.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили
Премьер Грузии провел заседание Межведомственного совета по развитию и реформам
20:03 01.08.2022 (обновлено: 20:19 01.08.2022)
Каждая запланированная правительством реформа, программа, проект служат улучшению положения граждан, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Приоритетные направления национального стратегического документа развития Грузии обсудили в ходе Межведомственного совета по развитию и реформам во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, сообщает пресс-служба Администрации правительства.
Межведомственный совет по развитию и реформам был создан по инициативе Гарибашвили в прошлом году. В Совет входят министры, депутаты и представители соответствующих структур. Его цель – эффективное реагирование на вызовы, стоящие перед Грузией.
Глава правительства совместно с представителями исполнительной и законодательной власти обсудил следующие шаги по реализации стратегического документа развития страны.
Гарибашвили отметил, что каждая запланированная правительством реформа, программа, проект служат улучшению положения граждан, обеспечению их благосостояния и укреплению страны.