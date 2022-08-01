https://sputnik-georgia.ru/20220801/premer-gruzii-provel-zasedanie-mezhvedomstvennogo-soveta-po-razvitii-i-reformam-269098207.html

Премьер Грузии провел заседание Межведомственного совета по развитию и реформам

Премьер Грузии провел заседание Межведомственного совета по развитию и реформам

Каждая запланированная правительством реформа, программа, проект служат улучшению положения граждан, заявил премьер 01.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-01T20:03+0400

2022-08-01T20:03+0400

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ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Приоритетные направления национального стратегического документа развития Грузии обсудили в ходе Межведомственного совета по развитию и реформам во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, сообщает пресс-служба Администрации правительства.Межведомственный совет по развитию и реформам был создан по инициативе Гарибашвили в прошлом году. В Совет входят министры, депутаты и представители соответствующих структур. Его цель – эффективное реагирование на вызовы, стоящие перед Грузией.Fitch подтвердило рейтинг Грузии: плюсы и минусы экономики страны >>Глава правительства совместно с представителями исполнительной и законодательной власти обсудил следующие шаги по реализации стратегического документа развития страны.Гарибашвили отметил, что каждая запланированная правительством реформа, программа, проект служат улучшению положения граждан, обеспечению их благосостояния и укреплению страны.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили