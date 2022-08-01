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Свадебные церемонии в Грузии стали дороже

Свадебные церемонии в Грузии стали дороже

Специальная ритуальная услуга в филиале Дома Юстиции или Общественном центре теперь стоит 75 лари вместо 50 лари 01.08.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Стоимость ритуалов, связанных с бракосочетанием в Грузии, выросла с 1 августа.Согласно постановлению правительства, с 1 августа специальная ритуальная услуга (проведение брачного обряда в торжественной обстановке) в филиале Дома Юстиции или Общественном центре стоит 75 лари (26,5 доллара) вместо 50 лари (17,7 доллара).Тем, кто хочет зарегистрировать свой брак в торжественной обстановке, с музыкой, цветами и шампанским в домах бракосочетаний, придется заплатить 135 лари (47,7 доллара) вместо 90 лари (31,8 доллара). В субботу и воскресенье стоимость услуги составит 225 лари (79,6 доллара) вместо 150 лари (53 доллара).Полиция напоминает жителям Грузии о незаконности бракосочетания несовершеннолетних >>Выездная регистрация брака обойдется уже в 255 лари (90,2 доллара) вместо 170 лари (60,3 доллара).Оплатить ритуальные услуги в Доме юстиции нужно в день подачи заявки.На сегодняшний день в Тбилиси действуют три дома бракосочетаний. В Рустави, Кутаиси (Западная Грузия), Батуми (Аджарская АР) и Сигнахи (Восточная Грузия) — по одному. Зарегистрировать брак можно также во всех домах юстиции Грузии всего за несколько минут.

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