https://sputnik-georgia.ru/20220802/iz-kutaisi-v-parizh-i-tallinn---loukoster-wizz-air-vozobnovil-regulyarnye-reysy-269105083.html

Из Кутаиси в Париж и Таллинн - лоукостер Wizz Air возобновил регулярные рейсы

Из Кутаиси в Париж и Таллинн - лоукостер Wizz Air возобновил регулярные рейсы

С 1 августа Wizz Air вернула второй самолет на базу Кутаисского международного аэропорта 02.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-02T07:32+0400

2022-08-02T07:32+0400

2022-08-02T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 2 авг— Sputnik. Малобюджетная венгерская авиакомпания Wizz Air в первые дни августа возобновила полеты в направлении Таллинна из Кутаисского международного аэропорта, на базу которого вернула свой второй самолет, сообщает Объединение аэропортов Грузии.По данным за шесть месяцев 2022 года, Wizz Air обслужила в Кутаисском международном аэропорту в общей сложности 255 310 пассажиров, Это позволило лоукостеру стать лидером авиационного рынка Грузии по количеству перевезенных пассажиров.Прямые регулярные рейсы в столицу Эстонии по маршруту Кутаиси-Таллинн -Кутаиси с 1 августа будут выполняться с частотой дважды в неделю, а в направлении Парижа - с 4 августа, с периодичностью один раз в неделю.Первым прямым регулярным рейсом после пандемии коронавируса в Таллинн вылетело 152 пассажира.Пассажиропоток в Кутаисском аэропорту продолжает восстанавливаться >>Частота рейсов увеличится в Афины, Берлин, Барселону, Ригу, Дортмунд, Мемминген, Милан, Прагу, Салоники и Вроцлав.

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грузия, новости, экономика, wizz air, кутаисский международный аэропорт, туризм, авиасообщение в грузии