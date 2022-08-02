https://sputnik-georgia.ru/20220802/iz-kutaisi-v-parizh-i-tallinn---loukoster-wizz-air-vozobnovil-regulyarnye-reysy-269105083.html
Из Кутаиси в Париж и Таллинн - лоукостер Wizz Air возобновил регулярные рейсы
Из Кутаиси в Париж и Таллинн - лоукостер Wizz Air возобновил регулярные рейсы
С 1 августа Wizz Air вернула второй самолет на базу Кутаисского международного аэропорта 02.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-02T07:32+0400
2022-08-02T07:32+0400
2022-08-02T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 2 авг— Sputnik. Малобюджетная венгерская авиакомпания Wizz Air в первые дни августа возобновила полеты в направлении Таллинна из Кутаисского международного аэропорта, на базу которого вернула свой второй самолет, сообщает Объединение аэропортов Грузии.По данным за шесть месяцев 2022 года, Wizz Air обслужила в Кутаисском международном аэропорту в общей сложности 255 310 пассажиров, Это позволило лоукостеру стать лидером авиационного рынка Грузии по количеству перевезенных пассажиров.Прямые регулярные рейсы в столицу Эстонии по маршруту Кутаиси-Таллинн -Кутаиси с 1 августа будут выполняться с частотой дважды в неделю, а в направлении Парижа - с 4 августа, с периодичностью один раз в неделю.Первым прямым регулярным рейсом после пандемии коронавируса в Таллинн вылетело 152 пассажира.Пассажиропоток в Кутаисском аэропорту продолжает восстанавливаться >>Частота рейсов увеличится в Афины, Берлин, Барселону, Ригу, Дортмунд, Мемминген, Милан, Прагу, Салоники и Вроцлав.
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грузия, новости, экономика, wizz air, кутаисский международный аэропорт, туризм, авиасообщение в грузии
Из Кутаиси в Париж и Таллинн - лоукостер Wizz Air возобновил регулярные рейсы
С 1 августа Wizz Air вернула второй самолет на базу Кутаисского международного аэропорта
ТБИЛИСИ, 2 авг— Sputnik. Малобюджетная венгерская авиакомпания Wizz Air в первые дни августа возобновила полеты в направлении Таллинна из Кутаисского международного аэропорта, на базу которого вернула свой второй самолет, сообщает Объединение аэропортов Грузии.
По данным за шесть месяцев 2022 года, Wizz Air обслужила в Кутаисском международном аэропорту в общей сложности 255 310 пассажиров, Это позволило лоукостеру стать лидером авиационного рынка Грузии по количеству перевезенных пассажиров.
"С сегодняшнего дня Wizz Air вернула второй самолет на базу Кутаисского международного аэропорта. Это позволит компании увеличить частоту существующих рейсов, а также добавлять новые направления... Это важно для экономики Грузии и в данном случае конкретно для региона Имерети", - сказала директор Объединения аэропортов Грузии Тамар Арчуадзе.
Прямые регулярные рейсы в столицу Эстонии по маршруту Кутаиси-Таллинн -Кутаиси с 1 августа будут выполняться с частотой дважды в неделю, а в направлении Парижа - с 4 августа, с периодичностью один раз в неделю.
Первым прямым регулярным рейсом после пандемии коронавируса в Таллинн вылетело 152 пассажира.
Частота рейсов увеличится в Афины, Берлин, Барселону, Ригу, Дортмунд, Мемминген, Милан, Прагу, Салоники и Вроцлав.