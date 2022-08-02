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Мэр Тбилиси приветствует наплыв туристов, в том числе из России
Мэр Тбилиси приветствует наплыв туристов, в том числе из России
Если будет больше туристов, это очень важно для нашей страны, бюджета, экономического развития и создания новых рабочих мест, заявил Каладзе 02.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-02T10:02+0400
2022-08-02T10:02+0400
2022-08-02T10:02+0400
грузия
новости
туризм
экономика
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 2 авг— Sputnik. Для бюджета и экономического роста Грузии важен наплыв туристов – будь то туристы из России, Украины, Беларуси, Казахстана, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, отвечая на вопрос журналиста о наплыве российских туристов.В январе-июне 2022 года Грузию посетили 247,1 тысячи граждан России, что на 463,7% больше, чем за первое полугодие 2021 года, и на 64,3% меньше, чем в 2019-м.В июне 2022 года доход от туризма составил 301,7 миллиона долларов, что на 146,3% выше показателя за прошлый год, и на 11,26 % меньше, чем в мае 2019 года. Наибольшую сумму за шесть месяцев 2022 года потратили визитеры из России – 218,7 миллиона долларов.В июне 2022 года доход от туризма составил 301,7 миллиона долларов, что на 146,3% выше показателя за прошлый год, и на 11,26 % меньше, чем в мае 2019 года. Наибольшую сумму за шесть месяцев 2022 года потратили визитеры из России – 218,7 миллиона долларов.В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.Грузия заработала на туристах более одного миллиарда долларов >>В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.
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грузия, новости, туризм, экономика, каха каладзе
Мэр Тбилиси приветствует наплыв туристов, в том числе из России
Если будет больше туристов, это очень важно для нашей страны, бюджета, экономического развития и создания новых рабочих мест, заявил Каладзе
ТБИЛИСИ, 2 авг— Sputnik. Для бюджета и экономического роста Грузии важен наплыв туристов – будь то туристы из России, Украины, Беларуси, Казахстана, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, отвечая на вопрос журналиста о наплыве российских туристов.
В январе-июне 2022 года Грузию посетили 247,1 тысячи граждан России, что на 463,7% больше, чем за первое полугодие 2021 года, и на 64,3% меньше, чем в 2019-м.
В июне 2022 года доход от туризма составил 301,7 миллиона долларов, что на 146,3% выше показателя за прошлый год, и на 11,26 % меньше, чем в мае 2019 года. Наибольшую сумму за шесть месяцев 2022 года потратили визитеры из России – 218,7 миллиона долларов.
"Мы приветствуем наплыв туристов, это могут быть россияне, украинцы, белорусы, казахи, из других стран. Не проблема, если будет больше туристов, это очень важно для нашей страны, бюджета, экономического развития и создания новых рабочих мест", – сказал Каладзе.
В июне 2022 года доход от туризма составил 301,7 миллиона долларов, что на 146,3% выше показателя за прошлый год, и на 11,26 % меньше, чем в мае 2019 года. Наибольшую сумму за шесть месяцев 2022 года потратили визитеры из России – 218,7 миллиона долларов.
В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.
В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.