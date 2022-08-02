https://sputnik-georgia.ru/20220802/mer-tbilisi-privetstvuet-naplyv-turistov-v-tom-chisle-iz-rossii-269105360.html

Мэр Тбилиси приветствует наплыв туристов, в том числе из России

Мэр Тбилиси приветствует наплыв туристов, в том числе из России

Если будет больше туристов, это очень важно для нашей страны, бюджета, экономического развития и создания новых рабочих мест, заявил Каладзе 02.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-02T10:02+0400

2022-08-02T10:02+0400

2022-08-02T10:02+0400

грузия

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экономика

каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 2 авг— Sputnik. Для бюджета и экономического роста Грузии важен наплыв туристов – будь то туристы из России, Украины, Беларуси, Казахстана, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, отвечая на вопрос журналиста о наплыве российских туристов.В январе-июне 2022 года Грузию посетили 247,1 тысячи граждан России, что на 463,7% больше, чем за первое полугодие 2021 года, и на 64,3% меньше, чем в 2019-м.В июне 2022 года доход от туризма составил 301,7 миллиона долларов, что на 146,3% выше показателя за прошлый год, и на 11,26 % меньше, чем в мае 2019 года. Наибольшую сумму за шесть месяцев 2022 года потратили визитеры из России – 218,7 миллиона долларов.В июне 2022 года доход от туризма составил 301,7 миллиона долларов, что на 146,3% выше показателя за прошлый год, и на 11,26 % меньше, чем в мае 2019 года. Наибольшую сумму за шесть месяцев 2022 года потратили визитеры из России – 218,7 миллиона долларов.В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.Грузия заработала на туристах более одного миллиарда долларов >>В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.

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грузия, новости, туризм, экономика, каха каладзе