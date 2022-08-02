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Первый корабль с украинским зерном прибыл в Стамбул
Первый корабль с украинским зерном прибыл в Стамбул
Сухогруз RAZONI под флагом Сьерра-Леоне вышел из порта Одессы утром в понедельник 02.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-02T23:45+0400
2022-08-02T23:45+0400
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ТБИЛИСИ, 2 авг - Sputnik. Первый сухогруз с украинским зерном прибыл в Стамбул, сообщило Минобороны Турции.Сухогруз RAZONI, груженный кукурузой, вышедший в понедельник из Одесского порта Украины, достиг черноморского входа в пролив Босфор и стал на якорь в отведенном ему месте, сообщило военное ведомство.Первый рейс, которым перевозится зерно из Украины, будет досмотрен представителями Москвы, Киева, Анкары и ООН в среду, 3 августа, сообщил ранее на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.В Стамбуле подписаны документы по "продовольственной сделке" >>Первое судно с продовольствием - сухогруз RAZONI под флагом Сьерра-Леоне вышел из порта Одессы в 9.20 в понедельник. Морской коридор, по которому шло груженное кукурузой судно, проходит в северо-западной части Черного моря. Гуманитарная операция была спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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в мире, новости, политика
Первый корабль с украинским зерном прибыл в Стамбул
23:45 02.08.2022 (обновлено: 23:55 02.08.2022)
Сухогруз RAZONI под флагом Сьерра-Леоне вышел из порта Одессы утром в понедельник
ТБИЛИСИ, 2 авг - Sputnik. Первый сухогруз с украинским зерном прибыл в Стамбул, сообщило Минобороны Турции.
Сухогруз RAZONI, груженный кукурузой, вышедший в понедельник из Одесского порта Украины, достиг черноморского входа в пролив Босфор и стал на якорь в отведенном ему месте, сообщило военное ведомство.
Первый рейс, которым перевозится зерно из Украины, будет досмотрен представителями Москвы, Киева, Анкары и ООН в среду, 3 августа, сообщил ранее на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Первое судно с продовольствием - сухогруз RAZONI под флагом Сьерра-Леоне вышел из порта Одессы в 9.20 в понедельник. Морской коридор, по которому шло груженное кукурузой судно, проходит в северо-западной части Черного моря. Гуманитарная операция была спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.