https://sputnik-georgia.ru/20220802/pochemu-v-gruzii-sokratilsya-obem-eksporta-persikov-269104950.html

Почему в Грузии сократился объем экспорта персиков

Почему в Грузии сократился объем экспорта персиков

Для облегчения экспорта персиков и нектаринов необходимая документация оформляется и выдается в режиме "одного окна" 02.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-02T07:01+0400

2022-08-02T07:01+0400

2022-08-02T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. По данным на 31 июля Грузия экспортировала 16,7 тысяч тонн персиков и нектаринов на сумму 18,6 миллионов долларов, сообщает пресс-служба Минсельхоза страны.По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта персиков и нектаринов уменьшился на 5,4 тысячи тонн (24%), а стоимость - на 1,3 миллиона долларов (6%).По информации ведомства, сокращение объемов экспорта связано с поздним началом процесса сбора урожая на две недели позже из-за плохой погоды.Экспорт из Грузии продолжает расти >>В Минсельхозе создана рабочая группа, которая ведет активную работу по направлениям сбора, систематизации информации, налаживания связи между фермерами и продавцами персиков и нектаринов.Для облегчения экспорта персиков и нектаринов необходимая документация оформляется и выдается в режиме "одного окна". К процессу привлечены представители фитосанитарной и таможенной служб.В этом году в процессе сдачи урожая задействованы более 40 холодильных хозяйств.

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грузия, новости, экономика, персики, сельское хозяйство грузии