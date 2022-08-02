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Почему в Грузии сократился объем экспорта персиков
Почему в Грузии сократился объем экспорта персиков
Для облегчения экспорта персиков и нектаринов необходимая документация оформляется и выдается в режиме "одного окна" 02.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-02T07:01+0400
2022-08-02T07:01+0400
2022-08-02T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. По данным на 31 июля Грузия экспортировала 16,7 тысяч тонн персиков и нектаринов на сумму 18,6 миллионов долларов, сообщает пресс-служба Минсельхоза страны.По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта персиков и нектаринов уменьшился на 5,4 тысячи тонн (24%), а стоимость - на 1,3 миллиона долларов (6%).По информации ведомства, сокращение объемов экспорта связано с поздним началом процесса сбора урожая на две недели позже из-за плохой погоды.Экспорт из Грузии продолжает расти >>В Минсельхозе создана рабочая группа, которая ведет активную работу по направлениям сбора, систематизации информации, налаживания связи между фермерами и продавцами персиков и нектаринов.Для облегчения экспорта персиков и нектаринов необходимая документация оформляется и выдается в режиме "одного окна". К процессу привлечены представители фитосанитарной и таможенной служб.В этом году в процессе сдачи урожая задействованы более 40 холодильных хозяйств.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, персики, сельское хозяйство грузии
Почему в Грузии сократился объем экспорта персиков
Для облегчения экспорта персиков и нектаринов необходимая документация оформляется и выдается в режиме "одного окна"
ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. По данным на 31 июля Грузия экспортировала 16,7 тысяч тонн персиков и нектаринов на сумму 18,6 миллионов долларов, сообщает пресс-служба Минсельхоза страны.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта персиков и нектаринов уменьшился на 5,4 тысячи тонн (24%), а стоимость - на 1,3 миллиона долларов (6%).
По информации ведомства, сокращение объемов экспорта связано с поздним началом процесса сбора урожая на две недели позже из-за плохой погоды.
В Минсельхозе создана рабочая группа, которая ведет активную работу по направлениям сбора, систематизации информации, налаживания связи между фермерами и продавцами персиков и нектаринов.
Для облегчения экспорта персиков и нектаринов необходимая документация оформляется и выдается в режиме "одного окна". К процессу привлечены представители фитосанитарной и таможенной служб.
В этом году в процессе сдачи урожая задействованы более 40 холодильных хозяйств.