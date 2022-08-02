https://sputnik-georgia.ru/20220802/ukhod-saakashvili-iz-politiki-ne-skazhetsya-na-ispolnenii-nakazaniya---deputat-269134293.html

Уход Саакашвили из политики не скажется на исполнении наказания - депутат

Уход Саакашвили из политики не скажется на исполнении наказания - депутат

Уход Саакашвили из политики скорее повлияет на репутацию "Единого национального движения", заявил депутат от правящей партии 02.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-02T18:08+0400

2022-08-02T18:08+0400

2022-08-02T18:08+0400

грузия

новости

политика

михаил саакашвили

грузинская мечта

единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. На вопросы, связанные с исполнением наказания экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, не влияют его присутствие или отсутствие в грузинской политике, заявил глава парламентского комитета по защите прав человека, член правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Сарджвеладзе.Решение Саакашвили об уходе из политики и "Единого национального движения" 30 июля озвучил его адвокат Валерий Гелбахиани. Отбывающий тюремное наказание экс-президент с 12 мая находится в гражданской клинике. Семья, адвокаты и соратники Саакашвили настаивают на том, что в Грузии его лечат ненадлежащим образом, состояние здоровья ухудшается, поэтому его нужно отправить на лечение за границу.По словам депутата, уход Саакашвили из политики скорее повлияет на репутацию "Единого национального движения"."Я не думаю, что сегодня репутация Михаила Саакашвили, его авторитет и вес в грузинской политике имеют такие масштабы, что его уход из политики внесет какие-то сдвиги и окажет существенное влияние на ситуацию. Для нас это не имеет существенного значения", - сказал Сарджвеладзе.Соратник Саакашвили, председатель самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия назвал заявление адвоката экс-президента Михаила Саакашвили о его уходе из грузинской политики и "Единого национального движения" стратегией защиты. А в "Грузинской мечте" это известие отнесли к "тактическому маневру".Это стратегия защиты - Мелия о возможном уходе Саакашвили из грузинской политики >>Тбилисский городской суд рассматривает три дела против Саакашвили – о незаконном пересечении границы, о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.Более того, он уже отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.

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