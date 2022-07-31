https://sputnik-georgia.ru/20220731/eto-strategiya-zaschity---meliya-o-vozmozhnom-ukhode-saakashvili-iz-gruzinskoy-politiki-269046213.html

Это стратегия защиты - Мелия о возможном уходе Саакашвили из грузинской политики

Это стратегия защиты - Мелия о возможном уходе Саакашвили из грузинской политики

Саакашвили является основателем "Национального движения", но это не значит, что действующие лидеры партии ничего не значат без экс-президента, заявил Мелия 31.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-31T11:59+0400

2022-07-31T11:59+0400

2022-07-31T11:59+0400

грузия

новости

политика

михаил саакашвили

ника мелия

единое нацдвижение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/05/260222459_0:277:1024:853_1920x0_80_0_0_62b96c3932c970d981c2d2a00a5548c4.jpg

ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Заявление адвокатов экс-президента Михаила Саакашвили о его уходе из грузинской политики и "Единого национального движения" является стратегией защиты, заявил глава ЕНД Ника Мелия в эфире телеканала "Пирвели".Накануне адвокат экс-президента Валерий Гелбахиани в эфире телеканала "Имеди" заявил, что Михаил Саакашвили покидает грузинскую политику и основанную им партию "Единое национальное движение".По словам председателя ЕНД, Саакашвили является основателем "Национального движения", неотъемлемой его частью, но, при этом, это не значит, что действующие лидеры партии ничего не значат без экс-президента, как считают некоторые сторонники "Национального движения".Мелия заявил, что он не верит в то, что Бидзина Иванишвили согласится перевести Саакашвили на лечение за границу, несмотря на активное участие международных партнеров, учитывая, какие заявления в их адрес делают основатель и лидеры "Грузинской мечты".Саакашвили уходит из грузинской политики – адвокат >>"Я вам скажу то, что говорит мне политический голос, - я не верю, что Бидзина Иванишвили проявит великодушие, я не верю в его великодушие, человека, который не гнушается тем, что прямо обвиняет Вашингтон, Брюссель, Страсбург, что было невообразимо еще год назад", - сказал Мелия.Саакашвили, отбывающего наказание по двум уголовным делам, этапировали в гражданскую клинику 12 мая. Причиной стало ухудшение состояния его здоровья и необходимость полноценного стационарного лечения. Из клиники и до этого из тюрьмы экс-президент Грузии не раз делал политические заявления.Семья экс-президента недовольна его лечением. Мать осужденного экс-президента Гиули Аласания утверждает, что состояние здоровья ее сына в клинике не изменилось и у него по-прежнему есть слабость. По ее словам, необходимо ускорить процесс привлечения иностранных врачей к лечению.Директор клиники "Вивамеди" рассказал о состоянии здоровья Саакашвили >>Между тем, в Минздраве Грузии заявили, что к ним не поступало запроса о привлечении иностранных специалистов.Точного диагноза привлеченные семьей независимые врачи не называют. По словам невролога Отара Тоидзе, у экс-президента "букет" заболеваний, которые невозможно лечить в Грузии.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, политика, михаил саакашвили, ника мелия, единое нацдвижение