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В Грузии увеличились случаи Конго-крымской лихорадки
В Грузии увеличились случаи Конго-крымской лихорадки
За последние семь месяцев в стране подтвердили 42 случая Конго-крымской лихорадки 02.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-02T11:40+0400
2022-08-02T11:40+0400
2022-08-02T12:05+0400
новости
грузия
общество
амиран гамкрелидзе
самцхе-джавахети
центр по контролю заболеваний и общественного здоровья
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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Рост случаев Конго-крымской лихорадки наблюдается в Грузии - за последние семь месяцев грузинские медики подтвердили 42 случая, сообщает Аджарское телевидение со ссылкой на "Интерпрессньюс".Из зафиксированных за 2022 год случаев заболевания двух пациентов спасти не удалось. Показатель летальности составляет 4,7%, заявил глава Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.Всего с 2009 года по сей день в Грузии зафиксировано 164 случая Конго-крымской лихорадки и 21 смерть. В целом показатель смертности в течение всех этих лет составил 12,9%."В разных странах процент летальности колеблется от 10 до 40%. Конго-крымская лихорадка распространена в странах Азии, Балтии, России, Турции и на Ближнем Востоке. У нас она распространена эндемически. Регионами основного распространения считается Самцхе-Джавахети, Шида Картли, в частности, Хашурский район", – отметил Гамкрелидзе.ВОЗ готова помочь Грузии в борьбе с оспой обезьян >>>Только в этом году в Самцхе-Джавахети зафиксировано 13 случаев Конго-крымской лихорадки – один пациент скончался.В начале мая в Самцхе-Джавахети начали обрабатывать рогатый скот против Конго-крымской лихорадки. Ветеринары региона в селах районов Ахалцихе, Адигени, Ахалкалаки и Аспиндза обработали 3 290 голов рогатого скота.Специалисты призывают население быть внимательными с ранней весны до осени (клещ активизируется в теплое и жаркое время года), следовать инструкциям, обрабатывать животных специальными препаратами, убирать клещей с животных с помощью пинцетов в перчатках, во время работы в полях носить закрытую одежду, а при первых симптомах заболевания обратиться к врачу.Конго-крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ) – особо опасное природно-очаговое заболевание, характеризующееся лихорадкой, выраженной интоксикацией и кровоизлияниями на коже и внутренних органах.Впервые заболевание было выявлено в 1944 году в Крыму. ККГЛ является широко распространенной болезнью, которую вызывает передаваемый клещами вирус (Nairovirus) семейства Bunyaviridae.
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новости, грузия, общество, амиран гамкрелидзе, самцхе-джавахети, центр по контролю заболеваний и общественного здоровья
В Грузии увеличились случаи Конго-крымской лихорадки
11:40 02.08.2022 (обновлено: 12:05 02.08.2022)
За последние семь месяцев в стране подтвердили 42 случая Конго-крымской лихорадки
ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Рост случаев Конго-крымской лихорадки наблюдается в Грузии - за последние семь месяцев грузинские медики подтвердили 42 случая, сообщает Аджарское телевидение со ссылкой на "Интерпрессньюс".
Из зафиксированных за 2022 год случаев заболевания двух пациентов спасти не удалось. Показатель летальности составляет 4,7%, заявил глава Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.
"В Грузии Конго-крымское заболевание появилось в 2009 году. Каждый год у нас был 10-15 случаев. А в этом году у нас подтвердилось больше всего случаев – 42", – сказал Гамкрелидзе.
Всего с 2009 года по сей день в Грузии зафиксировано 164 случая Конго-крымской лихорадки и 21 смерть. В целом показатель смертности в течение всех этих лет составил 12,9%.
"В разных странах процент летальности колеблется от 10 до 40%. Конго-крымская лихорадка распространена в странах Азии, Балтии, России, Турции и на Ближнем Востоке. У нас она распространена эндемически. Регионами основного распространения считается Самцхе-Джавахети, Шида Картли, в частности, Хашурский район", – отметил Гамкрелидзе.
Только в этом году в Самцхе-Джавахети зафиксировано 13 случаев Конго-крымской лихорадки – один пациент скончался.
В начале мая в Самцхе-Джавахети начали обрабатывать рогатый скот против Конго-крымской лихорадки. Ветеринары региона в селах районов Ахалцихе, Адигени, Ахалкалаки и Аспиндза обработали 3 290 голов рогатого скота.
Специалисты призывают население быть внимательными с ранней весны до осени (клещ активизируется в теплое и жаркое время года), следовать инструкциям, обрабатывать животных специальными препаратами, убирать клещей с животных с помощью пинцетов в перчатках, во время работы в полях носить закрытую одежду, а при первых симптомах заболевания обратиться к врачу.
Конго-крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ) – особо опасное природно-очаговое заболевание, характеризующееся лихорадкой, выраженной интоксикацией и кровоизлияниями на коже и внутренних органах.
Впервые заболевание было выявлено в 1944 году в Крыму. ККГЛ является широко распространенной болезнью, которую вызывает передаваемый клещами вирус (Nairovirus) семейства Bunyaviridae.