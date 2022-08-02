https://sputnik-georgia.ru/20220802/v-gruzii-uvelichilis-sluchai-kongo-krymskoy-likhoradki-269114448.html

В Грузии увеличились случаи Конго-крымской лихорадки

В Грузии увеличились случаи Конго-крымской лихорадки

За последние семь месяцев в стране подтвердили 42 случая Конго-крымской лихорадки 02.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-02T11:40+0400

2022-08-02T11:40+0400

2022-08-02T12:05+0400

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грузия

общество

амиран гамкрелидзе

самцхе-джавахети

центр по контролю заболеваний и общественного здоровья

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Рост случаев Конго-крымской лихорадки наблюдается в Грузии - за последние семь месяцев грузинские медики подтвердили 42 случая, сообщает Аджарское телевидение со ссылкой на "Интерпрессньюс".Из зафиксированных за 2022 год случаев заболевания двух пациентов спасти не удалось. Показатель летальности составляет 4,7%, заявил глава Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.Всего с 2009 года по сей день в Грузии зафиксировано 164 случая Конго-крымской лихорадки и 21 смерть. В целом показатель смертности в течение всех этих лет составил 12,9%."В разных странах процент летальности колеблется от 10 до 40%. Конго-крымская лихорадка распространена в странах Азии, Балтии, России, Турции и на Ближнем Востоке. У нас она распространена эндемически. Регионами основного распространения считается Самцхе-Джавахети, Шида Картли, в частности, Хашурский район", – отметил Гамкрелидзе.ВОЗ готова помочь Грузии в борьбе с оспой обезьян >>>Только в этом году в Самцхе-Джавахети зафиксировано 13 случаев Конго-крымской лихорадки – один пациент скончался.В начале мая в Самцхе-Джавахети начали обрабатывать рогатый скот против Конго-крымской лихорадки. Ветеринары региона в селах районов Ахалцихе, Адигени, Ахалкалаки и Аспиндза обработали 3 290 голов рогатого скота.Специалисты призывают население быть внимательными с ранней весны до осени (клещ активизируется в теплое и жаркое время года), следовать инструкциям, обрабатывать животных специальными препаратами, убирать клещей с животных с помощью пинцетов в перчатках, во время работы в полях носить закрытую одежду, а при первых симптомах заболевания обратиться к врачу.Конго-крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ) – особо опасное природно-очаговое заболевание, характеризующееся лихорадкой, выраженной интоксикацией и кровоизлияниями на коже и внутренних органах.Впервые заболевание было выявлено в 1944 году в Крыму. ККГЛ является широко распространенной болезнью, которую вызывает передаваемый клещами вирус (Nairovirus) семейства Bunyaviridae.

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новости, грузия, общество, амиран гамкрелидзе, самцхе-джавахети, центр по контролю заболеваний и общественного здоровья