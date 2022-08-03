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У "Грузинской мечты" не отнять верных избирателей – Каладзе
У "Грузинской мечты" не отнять верных избирателей – Каладзе
По словам мэра Тбилиси, покинувшие ряды партии депутаты подтвердили, что будут поддерживать "Грузинскую мечту" 03.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-03T11:22+0400
2022-08-03T11:22+0400
2022-08-03T12:05+0400
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дмитрий хундадзе
созар субари
михаил кавелашвили
грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Возможное преобразование общественного движения "Власть народа" в политическую партию не отразится на количестве избирателей правящей партии "Грузинская мечта –демократическая Грузия", уверен мэр Тбилиси Каха Каладзе.Депутаты парламента Грузии Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили, покинувшие ряды "Грузинской мечты", основывают общественное движение "Власть народа", чтобы "вооружить общество правдой для защиты национальных интересов" Грузии. Они не исключают, что при необходимости преобразуют движение в политическую партию.По словам мэра Тбилиси, покинувшие партию депутаты объяснили свой шаг и подтвердили, что будут поддерживать "Грузинскую мечту" в ряде вопросов."Решение, которое приняли эти депутаты, сопровождалось объяснением с их стороны, почему они пошли на этот шаг, а также пояснением, почему они будут поддерживать правящую команду по тем или иным вопросам. Соответственно, все ясно", – сказал Каладзе.Бывшие члены "Грузинской мечты" не вступят с ней в противостояние - экспертТрое депутатов парламента Грузии Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили покинули правящую "Грузинскую мечту" в конце июня. Причиной ухода они назвали желание свободнее говорить и предоставлять общественности больше информации о происходящем. На прошлой неделе к ним присоединился и Гурам Мачарашвили.По словам депутатов, люди должны быть полностью информированы о событиях, происходящих за кулисами политики. При необходимости основатели движения не исключили преобразования движения в политическую партию, в случае если увидят, что "правительство уже не выдерживает давления, связанного с войной".
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У "Грузинской мечты" не отнять верных избирателей – Каладзе
11:22 03.08.2022 (обновлено: 12:05 03.08.2022)
По словам мэра Тбилиси, покинувшие ряды партии депутаты подтвердили, что будут поддерживать "Грузинскую мечту"
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Возможное преобразование общественного движения "Власть народа" в политическую партию не отразится на количестве избирателей правящей партии "Грузинская мечта –демократическая Грузия", уверен мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Депутаты парламента Грузии Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили, покинувшие ряды "Грузинской мечты", основывают общественное движение "Власть народа", чтобы "вооружить общество правдой для защиты национальных интересов" Грузии. Они не исключают, что при необходимости преобразуют движение в политическую партию.
"У "Грузинской мечты" есть верные избиратели – люди, которые разделяют мирную политику, проводимую сегодняшней властью. Соответственно, я думаю, что у "Грузинской мечты" не будет проблем с тем, что у них отнимут избирателей", – заявил Каладзе.
По словам мэра Тбилиси, покинувшие партию депутаты объяснили свой шаг и подтвердили, что будут поддерживать "Грузинскую мечту" в ряде вопросов.
"Решение, которое приняли эти депутаты, сопровождалось объяснением с их стороны, почему они пошли на этот шаг, а также пояснением, почему они будут поддерживать правящую команду по тем или иным вопросам. Соответственно, все ясно", – сказал Каладзе.
Трое депутатов парламента Грузии Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили покинули правящую "Грузинскую мечту" в конце июня. Причиной ухода они назвали желание свободнее говорить и предоставлять общественности больше информации о происходящем. На прошлой неделе к ним присоединился и Гурам Мачарашвили.
По словам депутатов, люди должны быть полностью информированы о событиях, происходящих за кулисами политики. При необходимости основатели движения не исключили преобразования движения в политическую партию, в случае если увидят, что "правительство уже не выдерживает давления, связанного с войной".